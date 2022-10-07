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Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202600 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202600 хром

1 Отзывы
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Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202600 хром - фото 1
Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202600 хром - фото 2
Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202600 хром - фото 3
Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202600 хром - фото 4
Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202600 хром - фото 5
Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202600 хром - фото 6
Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202600 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гигиенический набор
Цвет
хром
Монтаж
настенный
Управление
однорычажный
Наличие шланга
да
  • Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202600 хром - фото 1
  • Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202600 хром - фото 2
  • Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202600 хром - фото 3
  • Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202600 хром - фото 4
  • Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202600 хром - фото 5
  • Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202600 хром - фото 6
  • Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202600 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541566
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Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Гигиенический набор
Длина душевого шланга
150
Механизм
керамический картридж
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, крепеж, полка, инструкция, упаковка
Монтаж
настенный
Поверхность
глянцевая
Управление
однорычажный
Наличие шланга
да
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
28.5
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х8
Вес, кг.
3.5

Описание товара Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202600 хром

Самый широкий спектр возможностей с многофункциональным смесителем от AM PM! Смеситель оснащен прогрессивным картриджем, движение которого происходит в одной плоскости, делая управление максимально комфортным. Гигиенический душ зафиксирован непосредственно в самом смесителе, что экономит пространство. Чтобы включить смеситель, достаньте гигиеническую лейку и поворотом ее держателя включите устройство. При нажатии на специальную кнопку на самой лейке начинается подача воды. Весь продукт представляет собой удобную полочку, на которой можно разместить все, что необходимо вам под рукой. На интегрированном держателе можно размещать туалетную бумагу, а на крючке полотенце.

Отзывы о товаре Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202600 хром

07.10.2022
Гульназ

Достоинства:
Качественный товар, + держатель для туалетной бумаги

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Долго выбирала между различными магазинами, именно в Котофото самая низкая цена. Пока ещё не установили, но смотрится очень круто. Спасибо магазину!



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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Гигиенический набор
Длина душевого шланга
150
Механизм
керамический картридж
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, крепеж, полка, инструкция, упаковка
Монтаж
настенный
Поверхность
глянцевая
Управление
однорычажный
Наличие шланга
да
Наличие держателя
да
Развернуть
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
28.5
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Описание
Самый широкий спектр возможностей с многофункциональным смесителем от AM PM! Смеситель оснащен прогрессивным картриджем, движение которого происходит в одной плоскости, делая управление максимально комфортным. Гигиенический душ зафиксирован непосредственно в самом смесителе, что экономит пространство. Чтобы включить смеситель, достаньте гигиеническую лейку и поворотом ее держателя включите устройство. При нажатии на специальную кнопку на самой лейке начинается подача воды. Весь продукт представляет собой удобную полочку, на которой можно разместить все, что необходимо вам под рукой. На интегрированном держателе можно размещать туалетную бумагу, а на крючке полотенце.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
07.10.2022
Гульназ

Достоинства:
Качественный товар, + держатель для туалетной бумаги

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Долго выбирала между различными магазинами, именно в Котофото самая низкая цена. Пока ещё не установили, но смотрится очень круто. Спасибо магазину!


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