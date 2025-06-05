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Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A95000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A95000 хром

12 Отзывы
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Cмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A95000 хром - фото 1
Cмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A95000 хром - фото 2
Cмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A95000 хром - фото 3
Cмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A95000 хром - фото 4
Cмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A95000 хром - фото 5
Cмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A95000 хром - фото 6
Cмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A95000 хром - фото 7
Cмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A95000 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
146
Длина излива
300
Запорный клапан
керамический картридж
  • Cмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A95000 хром - фото 1
  • Cмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A95000 хром - фото 2
  • Cмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A95000 хром - фото 3
  • Cмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A95000 хром - фото 4
  • Cмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A95000 хром - фото 5
  • Cмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A95000 хром - фото 6
  • Cмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A95000 хром - фото 7
  • Cмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A95000 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
23 690 руб.  25 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541556
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Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
17
Страна бренда
Германия
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
146
Длина излива
300
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
3
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
массажная струя, мягкая струя, смешанная струя, тропический дождь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х16х12
Вес, кг.
2.3

Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A95000 хром

Смеситель AM PM X-JOY F85A95000 для ванны и душа стильный и функциональный аксессуар для вашей ванной комнаты. Смеситель выполнен в серебристом цвете, что придает ему современный и стильный вид. Покрытие Everlast, которое вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости, обеспечивает долговечность и сохранение первоначального вида на протяжении долгого времени. Смеситель оборудован специально спроектированным для AM PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры и позволяет выдерживать любые перепады давления. Смеситель оснащен душевой лейкой с 5 режимами струи, включая смешанную струю, тропический дождь, массажную струю и мягкую струю. В комплекте также идет душевой шланг длиной 1750 мм и настенный держатель для душевой лейки.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A95000 хром

Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Валентина К.

Достоинства:


Комментарий:
установили!Все работает!Жаль что без лейки!Надежный смеситель Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
смеситель хороший, но без душа коробка пришла не запакованная
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2024
Анастасия Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличный вариант. эстетичный дизайн. единственное но: все брызги сразу видны
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2024
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кран для гигиенического душа, душ тоже брал ампмовский, всем доволен.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2024
Лариса К.

Достоинства:


Комментарий:
Лёгкий, это не тот АМ. РМ, ну понятно за такие деньги не будут настоящий. Лучше бы за эту сумму купила другой.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2024
Надежда К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший смеситель, ияжелый, качественный, который, надеюсь, будет долго работать. В комплект не входит лейка, но это мелочи
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2024
EKATERINA S.

Достоинства:


Комментарий:
Сантехник предложил эту фирму так как она недорогая но качественная. Когда делали в ванной ремонт всё покупали этой фирмы.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2024
Марина

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель выглядит очень достойно , увесистый в руке , очень высокий глянец . Сделан в Германии . Полный комплект для установки .
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, уже много брал am.pm, качество всегда на высоте, рекомендую товар этой марки, не вижу недостатков
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2024
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный дизайн. Предыдущий смеситель этой же фирмы прослужил 10 лет. Надеюсь, этот тоже выдержит столько же! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2024
Георгий К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили в срок, упаковка и сам кран целые. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2024
D. S

Достоинства:


Комментарий:
Покупался для дачи. Цена низкая. В принципе проблем думаю с ним не будет



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
17
Страна бренда
Германия
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
146
Длина излива
300
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
3
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
массажная струя, мягкая струя, смешанная струя, тропический дождь
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель AM PM X-JOY F85A95000 для ванны и душа стильный и функциональный аксессуар для вашей ванной комнаты. Смеситель выполнен в серебристом цвете, что придает ему современный и стильный вид. Покрытие Everlast, которое вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости, обеспечивает долговечность и сохранение первоначального вида на протяжении долгого времени. Смеситель оборудован специально спроектированным для AM PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры и позволяет выдерживать любые перепады давления. Смеситель оснащен душевой лейкой с 5 режимами струи, включая смешанную струю, тропический дождь, массажную струю и мягкую струю. В комплекте также идет душевой шланг длиной 1750 мм и настенный держатель для душевой лейки.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Валентина К.

Достоинства:


Комментарий:
установили!Все работает!Жаль что без лейки!Надежный смеситель Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
смеситель хороший, но без душа коробка пришла не запакованная
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2024
Анастасия Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличный вариант. эстетичный дизайн. единственное но: все брызги сразу видны
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2024
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кран для гигиенического душа, душ тоже брал ампмовский, всем доволен.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2024
Лариса К.

Достоинства:


Комментарий:
Лёгкий, это не тот АМ. РМ, ну понятно за такие деньги не будут настоящий. Лучше бы за эту сумму купила другой.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2024
Надежда К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший смеситель, ияжелый, качественный, который, надеюсь, будет долго работать. В комплект не входит лейка, но это мелочи
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2024
EKATERINA S.

Достоинства:


Комментарий:
Сантехник предложил эту фирму так как она недорогая но качественная. Когда делали в ванной ремонт всё покупали этой фирмы.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2024
Марина

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель выглядит очень достойно , увесистый в руке , очень высокий глянец . Сделан в Германии . Полный комплект для установки .
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, уже много брал am.pm, качество всегда на высоте, рекомендую товар этой марки, не вижу недостатков
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2024
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный дизайн. Предыдущий смеситель этой же фирмы прослужил 10 лет. Надеюсь, этот тоже выдержит столько же! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2024
Георгий К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили в срок, упаковка и сам кран целые. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2024
D. S

Достоинства:


Комментарий:
Покупался для дачи. Цена низкая. В принципе проблем думаю с ним не будет


Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A95000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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