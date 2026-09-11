Top.Mail.Ru
Open-space для базы подвесной 75см AM.PM Gem M90OHX0750NF орех купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Open-space для базы подвесной 75см AM.PM Gem M90OHX0750NF орех

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Open-space для базы подвесной 75см AM.PM Gem M90OHX0750NF орех - фото 1
Open-space для базы подвесной 75см AM.PM Gem M90OHX0750NF орех - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Open-space для базы подвесной 75см AM.PM Gem M90OHX0750NF орех - фото 1
  • Open-space для базы подвесной 75см AM.PM Gem M90OHX0750NF орех - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541548
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х42х17
Вес, кг.
5

Описание товара Open-space для базы подвесной 75см AM.PM Gem M90OHX0750NF орех

Хотите выделиться при ограниченном бюджете? Трендовый дизайн мебели для ванной комнаты Gem не уступает комплектам по гораздо более высокой цене. Нужно больше места для хранения? Открытая ниша не занимает много места и не утяжеляет интерьер ванной комнат.

Отзывы о товаре Open-space для базы подвесной 75см AM.PM Gem M90OHX0750NF орех




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Описание
Хотите выделиться при ограниченном бюджете? Трендовый дизайн мебели для ванной комнаты Gem не уступает комплектам по гораздо более высокой цене. Нужно больше места для хранения? Открытая ниша не занимает много места и не утяжеляет интерьер ванной комнат.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Open-space для базы подвесной 75см AM.PM Gem M90OHX0750NF орех - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...