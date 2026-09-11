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База под раковину, подвесная, 80 см AM.PM Sensation M30FHX0802WG, ящики, белый, глянцевая, шт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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База под раковину, подвесная, 80 см AM.PM Sensation M30FHX0802WG, ящики, белый, глянцевая, шт

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База под раковину, подвесная, 80 см AM.PM Sensation M30FHX0802WG, ящики, белый, глянцевая, шт - фото 1
База под раковину, подвесная, 80 см AM.PM Sensation M30FHX0802WG, ящики, белый, глянцевая, шт - фото 2
База под раковину, подвесная, 80 см AM.PM Sensation M30FHX0802WG, ящики, белый, глянцевая, шт - фото 3
База под раковину, подвесная, 80 см AM.PM Sensation M30FHX0802WG, ящики, белый, глянцевая, шт - фото 4
База под раковину, подвесная, 80 см AM.PM Sensation M30FHX0802WG, ящики, белый, глянцевая, шт - фото 5
База под раковину, подвесная, 80 см AM.PM Sensation M30FHX0802WG, ящики, белый, глянцевая, шт - фото 6
База под раковину, подвесная, 80 см AM.PM Sensation M30FHX0802WG, ящики, белый, глянцевая, шт - фото 7
База под раковину, подвесная, 80 см AM.PM Sensation M30FHX0802WG, ящики, белый, глянцевая, шт - фото 8
База под раковину, подвесная, 80 см AM.PM Sensation M30FHX0802WG, ящики, белый, глянцевая, шт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • База под раковину, подвесная, 80 см AM.PM Sensation M30FHX0802WG, ящики, белый, глянцевая, шт - фото 1
  • База под раковину, подвесная, 80 см AM.PM Sensation M30FHX0802WG, ящики, белый, глянцевая, шт - фото 2
  • База под раковину, подвесная, 80 см AM.PM Sensation M30FHX0802WG, ящики, белый, глянцевая, шт - фото 3
  • База под раковину, подвесная, 80 см AM.PM Sensation M30FHX0802WG, ящики, белый, глянцевая, шт - фото 4
  • База под раковину, подвесная, 80 см AM.PM Sensation M30FHX0802WG, ящики, белый, глянцевая, шт - фото 5
  • База под раковину, подвесная, 80 см AM.PM Sensation M30FHX0802WG, ящики, белый, глянцевая, шт - фото 6
  • База под раковину, подвесная, 80 см AM.PM Sensation M30FHX0802WG, ящики, белый, глянцевая, шт - фото 7
  • База под раковину, подвесная, 80 см AM.PM Sensation M30FHX0802WG, ящики, белый, глянцевая, шт - фото 8
  • База под раковину, подвесная, 80 см AM.PM Sensation M30FHX0802WG, ящики, белый, глянцевая, шт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
361 490 руб.  388 080 руб. 
Начислим 21690 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541541
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
База под раковину, подвесная, 80 см AM.PM Sensation M30FHX0802WG, ящики, белый, глянцевая, шт
361 490 руб. -7%
388 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Дополнительный материал
МДФ
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 ящика, в верхнем ограничитель под сифон
Основной материал
МДФ
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
опционально
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
ящики
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольный
Цвет изделия
белый глянец
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х52х49
Вес, кг.
46

Описание товара База под раковину, подвесная, 80 см AM.PM Sensation M30FHX0802WG, ящики, белый, глянцевая, шт

Выбор искушенных и чувственных: коллекция в стиле Dynamic Organic, вдохновленная природными органическими формами, доведенными до совершенства человеком. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада представляет собой не только ультрамодное, но и технологически сложное решение, которое под силу воплотить лишь единицам фабрик во всем мире. Эксклюзивное дизайнерское решение: боковые стенки и фасад представляют собой единое целое, предоставляя ящикам возможность полного выдвижения. Абсолютное единство форм с другими продуктами коллекции - не только совершенные радиусы, но и угол углублений. Самое мягкое открытие и закрытие ящиков в классе: направляющие скрытого монтажа с системой мягкого закрывания Soft Close.

Отзывы о товаре База под раковину, подвесная, 80 см AM.PM Sensation M30FHX0802WG, ящики, белый, глянцевая, шт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Дополнительный материал
МДФ
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 ящика, в верхнем ограничитель под сифон
Основной материал
МДФ
Открытые полки
нет
Развернуть
Подсветка в комплекте
опционально
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
ящики
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольный
Цвет изделия
белый глянец
Страна производитель
Китай
Описание
Выбор искушенных и чувственных: коллекция в стиле Dynamic Organic, вдохновленная природными органическими формами, доведенными до совершенства человеком. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада представляет собой не только ультрамодное, но и технологически сложное решение, которое под силу воплотить лишь единицам фабрик во всем мире. Эксклюзивное дизайнерское решение: боковые стенки и фасад представляют собой единое целое, предоставляя ящикам возможность полного выдвижения. Абсолютное единство форм с другими продуктами коллекции - не только совершенные радиусы, но и угол углублений. Самое мягкое открытие и закрытие ящиков в классе: направляющие скрытого монтажа с системой мягкого закрывания Soft Close.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


База под раковину, подвесная, 80 см AM.PM Sensation M30FHX0802WG, ящики, белый, глянцевая, шт - купить по цене 361490 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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