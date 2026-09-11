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Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Like M80FHX0802WG белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Like M80FHX0802WG белый

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Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Like M80FHX0802WG белый - фото 1
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Like M80FHX0802WG белый - фото 2
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Like M80FHX0802WG белый - фото 3
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Like M80FHX0802WG белый - фото 4
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Like M80FHX0802WG белый - фото 5
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Like M80FHX0802WG белый - фото 6
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Like M80FHX0802WG белый - фото 7
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Like M80FHX0802WG белый - фото 8
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Like M80FHX0802WG белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Like M80FHX0802WG белый - фото 1
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Like M80FHX0802WG белый - фото 2
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Like M80FHX0802WG белый - фото 3
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Like M80FHX0802WG белый - фото 4
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Like M80FHX0802WG белый - фото 5
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Like M80FHX0802WG белый - фото 6
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Like M80FHX0802WG белый - фото 7
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Like M80FHX0802WG белый - фото 8
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Like M80FHX0802WG белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
24 090 руб.  26 010 руб. 
Начислим 1446 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541537
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Like M80FHX0802WG белый
24 090 руб. -7%
26 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Дополнительный материал
ЛДСП
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 ящика, в верхнем ограничитель под сифон
Основной материал
МДФ и ЛДСП
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
опционально
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольный
Цвет изделия
белый глянец
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х65х45
Вес, кг.
31

Описание товара Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Like M80FHX0802WG белый

Уникальная глубокая и удобная раковина со стилизованной губой - защищает от разбрызгивания воды. Утонченность в деталях: удобные интегрированные в фасад ручки идеально повторяют изгиб выступа раковины. Самое мягкое открытие и закрытие ящиков в классе: направляющие скрытого монтажа с системой мягкого закрывания soft close. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).

Отзывы о товаре Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Like M80FHX0802WG белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Дополнительный материал
ЛДСП
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 ящика, в верхнем ограничитель под сифон
Основной материал
МДФ и ЛДСП
Открытые полки
нет
Развернуть
Подсветка в комплекте
опционально
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольный
Цвет изделия
белый глянец
Страна производитель
Китай
Описание
Уникальная глубокая и удобная раковина со стилизованной губой - защищает от разбрызгивания воды. Утонченность в деталях: удобные интегрированные в фасад ручки идеально повторяют изгиб выступа раковины. Самое мягкое открытие и закрытие ящиков в классе: направляющие скрытого монтажа с системой мягкого закрывания soft close. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Like M80FHX0802WG белый - данный товар вы можете купить по цене 24090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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