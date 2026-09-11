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Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803WM белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803WM белый

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Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803WM белый - фото 1
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803WM белый - фото 2
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803WM белый - фото 3
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803WM белый - фото 4
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803WM белый - фото 5
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803WM белый - фото 6
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803WM белый - фото 7
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803WM белый - фото 8
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803WM белый - фото 9
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803WM белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803WM белый - фото 1
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803WM белый - фото 2
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803WM белый - фото 3
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803WM белый - фото 4
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803WM белый - фото 5
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803WM белый - фото 6
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803WM белый - фото 7
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803WM белый - фото 8
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803WM белый - фото 9
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803WM белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
129 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541536
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Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Количество ящиков
3
Комплект
тумба, упаковка
Материал боковин
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
3 ящика
Ориентация
универсальный
Основной материал
МДФ
Покрытие боковин
эмаль
Покрытие фасада
эмаль
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Тип умывальника
накладной
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольная
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х60х49
Вес, кг.
40

Описание товара Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803WM белый

Мебель Inspire V2.0 – идеальный выбор для тех кто привык к динамичному стилю жизни ценит абсолютный комфорт и минимализм в интерьере. Вариативность размеров и цветов дает неограниченные возможности для создания стильного дизайна ванной комнаты с учетом ее планировки и индивидуальных предпочтений владельца. Ультратонкая раковина эргономичной формы с покрытием из мрамора идеально сочетается с мебельной базой. Инновационный подход к хранению: мы разработали дополнительный ящик который выдвигается на 12 см и обеспечивает быстрый доступ к самым необходимым вещам. Экологически чистые и долговечные полиакриловые эмали: специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы. Теперь в самых актуальных матовых оттенках

Отзывы о товаре Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803WM белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Количество ящиков
3
Комплект
тумба, упаковка
Материал боковин
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
3 ящика
Ориентация
универсальный
Основной материал
МДФ
Покрытие боковин
эмаль
Покрытие фасада
эмаль
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Развернуть
Тип умывальника
накладной
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольная
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
Мебель Inspire V2.0 – идеальный выбор для тех кто привык к динамичному стилю жизни ценит абсолютный комфорт и минимализм в интерьере. Вариативность размеров и цветов дает неограниченные возможности для создания стильного дизайна ванной комнаты с учетом ее планировки и индивидуальных предпочтений владельца. Ультратонкая раковина эргономичной формы с покрытием из мрамора идеально сочетается с мебельной базой. Инновационный подход к хранению: мы разработали дополнительный ящик который выдвигается на 12 см и обеспечивает быстрый доступ к самым необходимым вещам. Экологически чистые и долговечные полиакриловые эмали: специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы. Теперь в самых актуальных матовых оттенках
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803WM белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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