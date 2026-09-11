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Тумба под раковину подвесная 75см AM.PM Gem M90FHX07522GM графит купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину подвесная 75см AM.PM Gem M90FHX07522GM графит

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База под раковину, подвесная, 75 см AM.PM GEM M90FHX07522GM, 2 ящика push-to-open, цвет: графит матовый - фото 1
База под раковину, подвесная, 75 см AM.PM GEM M90FHX07522GM, 2 ящика push-to-open, цвет: графит матовый - фото 2
База под раковину, подвесная, 75 см AM.PM GEM M90FHX07522GM, 2 ящика push-to-open, цвет: графит матовый - фото 3
База под раковину, подвесная, 75 см AM.PM GEM M90FHX07522GM, 2 ящика push-to-open, цвет: графит матовый - фото 4
База под раковину, подвесная, 75 см AM.PM GEM M90FHX07522GM, 2 ящика push-to-open, цвет: графит матовый - фото 5
База под раковину, подвесная, 75 см AM.PM GEM M90FHX07522GM, 2 ящика push-to-open, цвет: графит матовый - фото 6
База под раковину, подвесная, 75 см AM.PM GEM M90FHX07522GM, 2 ящика push-to-open, цвет: графит матовый - фото 7
База под раковину, подвесная, 75 см AM.PM GEM M90FHX07522GM, 2 ящика push-to-open, цвет: графит матовый - фото 8
База под раковину, подвесная, 75 см AM.PM GEM M90FHX07522GM, 2 ящика push-to-open, цвет: графит матовый - фото 9
База под раковину, подвесная, 75 см AM.PM GEM M90FHX07522GM, 2 ящика push-to-open, цвет: графит матовый - фото 10
База под раковину, подвесная, 75 см AM.PM GEM M90FHX07522GM, 2 ящика push-to-open, цвет: графит матовый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • База под раковину, подвесная, 75 см AM.PM GEM M90FHX07522GM, 2 ящика push-to-open, цвет: графит матовый - фото 1
  • База под раковину, подвесная, 75 см AM.PM GEM M90FHX07522GM, 2 ящика push-to-open, цвет: графит матовый - фото 2
  • База под раковину, подвесная, 75 см AM.PM GEM M90FHX07522GM, 2 ящика push-to-open, цвет: графит матовый - фото 3
  • База под раковину, подвесная, 75 см AM.PM GEM M90FHX07522GM, 2 ящика push-to-open, цвет: графит матовый - фото 4
  • База под раковину, подвесная, 75 см AM.PM GEM M90FHX07522GM, 2 ящика push-to-open, цвет: графит матовый - фото 5
  • База под раковину, подвесная, 75 см AM.PM GEM M90FHX07522GM, 2 ящика push-to-open, цвет: графит матовый - фото 6
  • База под раковину, подвесная, 75 см AM.PM GEM M90FHX07522GM, 2 ящика push-to-open, цвет: графит матовый - фото 7
  • База под раковину, подвесная, 75 см AM.PM GEM M90FHX07522GM, 2 ящика push-to-open, цвет: графит матовый - фото 8
  • База под раковину, подвесная, 75 см AM.PM GEM M90FHX07522GM, 2 ящика push-to-open, цвет: графит матовый - фото 9
  • База под раковину, подвесная, 75 см AM.PM GEM M90FHX07522GM, 2 ящика push-to-open, цвет: графит матовый - фото 10
  • База под раковину, подвесная, 75 см AM.PM GEM M90FHX07522GM, 2 ящика push-to-open, цвет: графит матовый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541533
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Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х54х41
Вес, кг.
14

Описание товара Тумба под раковину подвесная 75см AM.PM Gem M90FHX07522GM графит

Подвесная тумба под раковину AM PM Gem с глянцевой поверхностью, с одним выдвижным ящиком, для длительного срока службы в ванных комнатах с повышенной влажностью. Дизайн от инновационной компании DanelonMeroni. Безупречный баланс между функциональностью и дизайном. Компактное решение: узкая база с глубоким ящиком. Материал: высококачественный ДСП. Покрытие: долговечные итальянские краски и эмали. Специальная технология покраски в семь слоев. Насыщенный цвет в течение всего срока службы. Экологически чистые материалы. Монтаж: подвесной, крепление к стене на двух навесах. Удобный демонтаж без помощи инструментов, легкая регулировка. Раковина в комплект не входит

Отзывы о товаре Тумба под раковину подвесная 75см AM.PM Gem M90FHX07522GM графит




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Описание
Подвесная тумба под раковину AM PM Gem с глянцевой поверхностью, с одним выдвижным ящиком, для длительного срока службы в ванных комнатах с повышенной влажностью. Дизайн от инновационной компании DanelonMeroni. Безупречный баланс между функциональностью и дизайном. Компактное решение: узкая база с глубоким ящиком. Материал: высококачественный ДСП. Покрытие: долговечные итальянские краски и эмали. Специальная технология покраски в семь слоев. Насыщенный цвет в течение всего срока службы. Экологически чистые материалы. Монтаж: подвесной, крепление к стене на двух навесах. Удобный демонтаж без помощи инструментов, легкая регулировка. Раковина в комплект не входит
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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