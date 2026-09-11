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Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый

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Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 1
Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 2
Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 3
Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 4
Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 5
Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 6
Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 7
Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 1
  • Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 2
  • Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 3
  • Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 4
  • Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 5
  • Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 6
  • Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 7
  • Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541527
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Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Дополнительный материал
глянцевое ЛДСП
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
нет
Комплектация
тумба
Материал боковин
влагостойкая ЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 полки
Ориентация
правая
Основной материал
МДФ
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
полки
Страна производства
Германия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольный
Цвет изделия
белый глянец
Цвет фурнитуры
белый
Ширина, см
42.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х43х25
Вес, кг.
6

Описание товара Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый

Мебель для ванной комнаты AM.PM — это идеальное сочетание современного дизайна и функциональности. Этот комплект создан для тех, кто ценит стиль и практичность в интерьере ванной комнаты.

Отзывы о товаре Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Дополнительный материал
глянцевое ЛДСП
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
нет
Комплектация
тумба
Материал боковин
влагостойкая ЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 полки
Ориентация
правая
Развернуть
Основной материал
МДФ
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
полки
Страна производства
Германия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольный
Цвет изделия
белый глянец
Цвет фурнитуры
белый
Ширина, см
42.5
Страна производитель
Китай
Описание
Мебель для ванной комнаты AM.PM — это идеальное сочетание современного дизайна и функциональности. Этот комплект создан для тех, кто ценит стиль и практичность в интерьере ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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