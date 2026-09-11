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Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203GM графит купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203GM графит

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Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203GM графит - фото 1
Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203GM графит - фото 2
Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203GM графит - фото 3
Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203GM графит - фото 4
Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203GM графит - фото 5
Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203GM графит - фото 6
Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203GM графит - фото 7
Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203GM графит - фото 8
Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203GM графит - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203GM графит - фото 1
  • Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203GM графит - фото 2
  • Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203GM графит - фото 3
  • Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203GM графит - фото 4
  • Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203GM графит - фото 5
  • Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203GM графит - фото 6
  • Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203GM графит - фото 7
  • Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203GM графит - фото 8
  • Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203GM графит - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
166 790 руб.  179 100 руб. 
Начислим 10008 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541526
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203GM графит
166 790 руб. -7%
179 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Дополнительный материал
МДФ
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 внешних и 1 внутренний ящик, в верхнем ограничитель под сифон
Основной материал
МДФ
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
матовая эмаль
Покрытие фасада
матовая эмаль
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольный
Цвет изделия
матовый графит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.21х0.6х0.49
Вес, кг.
55

Описание товара Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203GM графит

Мебель Inspire V2.0 – идеальный выбор для тех, кто привык к динамичному стилю жизни, ценит абсолютный комфорт и минимализм в интерьере. Вариативность размеров и цветов дает неограниченные возможности для создания стильного дизайна ванной комнаты с учетом ее планировки и индивидуальных предпочтений владельца. Ультратонкая раковина эргономичной формы с покрытием из мрамора идеально сочетается с мебельной базой. Инновационный подход к хранению: мы разработали дополнительный ящик, который выдвигается на 12 см и обеспечивает быстрый доступ к самым необходимым вещам. Экологически чистые и долговечные полиакриловые эмали: специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы.

Отзывы о товаре Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203GM графит




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Дополнительный материал
МДФ
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 внешних и 1 внутренний ящик, в верхнем ограничитель под сифон
Основной материал
МДФ
Открытые полки
нет
Развернуть
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
матовая эмаль
Покрытие фасада
матовая эмаль
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольный
Цвет изделия
матовый графит
Страна производитель
Китай
Описание
Мебель Inspire V2.0 – идеальный выбор для тех, кто привык к динамичному стилю жизни, ценит абсолютный комфорт и минимализм в интерьере. Вариативность размеров и цветов дает неограниченные возможности для создания стильного дизайна ванной комнаты с учетом ее планировки и индивидуальных предпочтений владельца. Ультратонкая раковина эргономичной формы с покрытием из мрамора идеально сочетается с мебельной базой. Инновационный подход к хранению: мы разработали дополнительный ящик, который выдвигается на 12 см и обеспечивает быстрый доступ к самым необходимым вещам. Экологически чистые и долговечные полиакриловые эмали: специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203GM графит - этот товар вы можете купить по цене 166790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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