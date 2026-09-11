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Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203EGM серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203EGM серый

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Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203EGM серый - фото 1
Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203EGM серый - фото 2
Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203EGM серый - фото 3
Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203EGM серый - фото 4
Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203EGM серый - фото 5
Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203EGM серый - фото 6
Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203EGM серый - фото 7
Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203EGM серый - фото 8
Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203EGM серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203EGM серый - фото 1
  • Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203EGM серый - фото 2
  • Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203EGM серый - фото 3
  • Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203EGM серый - фото 4
  • Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203EGM серый - фото 5
  • Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203EGM серый - фото 6
  • Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203EGM серый - фото 7
  • Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203EGM серый - фото 8
  • Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203EGM серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
166 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541525
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Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Дополнительный материал
МДФ
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 внешних и 1 внутренний ящик, в верхнем ограничитель под сифон
Основной материал
МДФ
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
матовая эмаль
Покрытие фасада
матовая эмаль
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольный
Цвет изделия
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.21х0.6х0.49
Вес, кг.
55

Описание товара Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203EGM серый

Мебель Inspire V2.0 – идеальный выбор для тех, кто привык к динамичному стилю жизни, ценит абсолютный комфорт и минимализм в интерьере. Вариативность размеров и цветов дает неограниченные возможности для создания стильного дизайна ванной комнаты с учетом ее планировки и индивидуальных предпочтений владельца. Ультратонкая раковина эргономичной формы с покрытием из мрамора идеально сочетается с мебельной базой. Инновационный подход к хранению: теперь пространство под раковиной эффективно используется. Мы предусмотрели дополнительный ящик, который выдвигается на 15 см и обеспечивает быстрый доступ к самым нужным вещам. Экологически чистые и долговечные полиакриловые эмали: специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы. Теперь в самых актуальных матовых оттенках. Премиальная фурнитура push-to-open от мирового производителя Blum и доводчики для мягкого плавного закрывания.

Отзывы о товаре Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203EGM серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Дополнительный материал
МДФ
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 внешних и 1 внутренний ящик, в верхнем ограничитель под сифон
Основной материал
МДФ
Открытые полки
нет
Развернуть
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
матовая эмаль
Покрытие фасада
матовая эмаль
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольный
Цвет изделия
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Мебель Inspire V2.0 – идеальный выбор для тех, кто привык к динамичному стилю жизни, ценит абсолютный комфорт и минимализм в интерьере. Вариативность размеров и цветов дает неограниченные возможности для создания стильного дизайна ванной комнаты с учетом ее планировки и индивидуальных предпочтений владельца. Ультратонкая раковина эргономичной формы с покрытием из мрамора идеально сочетается с мебельной базой. Инновационный подход к хранению: теперь пространство под раковиной эффективно используется. Мы предусмотрели дополнительный ящик, который выдвигается на 15 см и обеспечивает быстрый доступ к самым нужным вещам. Экологически чистые и долговечные полиакриловые эмали: специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы. Теперь в самых актуальных матовых оттенках. Премиальная фурнитура push-to-open от мирового производителя Blum и доводчики для мягкого плавного закрывания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203EGM серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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