Top.Mail.Ru
База под раковину, подвесная, 100 см AM.PM Sensation M30FHX1002BG, ящики, цвет: светло-голубой, глян купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

База под раковину, подвесная, 100 см AM.PM Sensation M30FHX1002BG, ящики, цвет: светло-голубой, глян

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
База под раковину, подвесная, 100 см AM.PM Sensation M30FHX1002BG, ящики, цвет: светло-голубой, глянцевая, шт - фото 1
База под раковину, подвесная, 100 см AM.PM Sensation M30FHX1002BG, ящики, цвет: светло-голубой, глянцевая, шт - фото 2
База под раковину, подвесная, 100 см AM.PM Sensation M30FHX1002BG, ящики, цвет: светло-голубой, глянцевая, шт - фото 3
База под раковину, подвесная, 100 см AM.PM Sensation M30FHX1002BG, ящики, цвет: светло-голубой, глянцевая, шт - фото 4
База под раковину, подвесная, 100 см AM.PM Sensation M30FHX1002BG, ящики, цвет: светло-голубой, глянцевая, шт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • База под раковину, подвесная, 100 см AM.PM Sensation M30FHX1002BG, ящики, цвет: светло-голубой, глянцевая, шт - фото 1
  • База под раковину, подвесная, 100 см AM.PM Sensation M30FHX1002BG, ящики, цвет: светло-голубой, глянцевая, шт - фото 2
  • База под раковину, подвесная, 100 см AM.PM Sensation M30FHX1002BG, ящики, цвет: светло-голубой, глянцевая, шт - фото 3
  • База под раковину, подвесная, 100 см AM.PM Sensation M30FHX1002BG, ящики, цвет: светло-голубой, глянцевая, шт - фото 4
  • База под раковину, подвесная, 100 см AM.PM Sensation M30FHX1002BG, ящики, цвет: светло-голубой, глянцевая, шт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
252 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541521
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.52х0.49
Вес, кг.
62

Описание товара База под раковину, подвесная, 100 см AM.PM Sensation M30FHX1002BG, ящики, цвет: светло-голубой, глян

Выбор искушенных и чувственных: коллекция в стиле Dynamic Organic, вдохновленная природными органическими формами, доведенными до совершенства человеком. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада представляет собой не только ультрамодное, но и технологически сложное решение, которое под силу воплотить лишь единицам фабрик во всем мире. Эксклюзивное дизайнерское решение: боковые стенки и фасад представляют собой единое целое, предоставляя ящикам возможность полного выдвижения. Абсолютное единство форм с другими продуктами коллекции - не только совершенные радиусы, но и угол углублений. Самое мягкое открытие и закрытие ящиков в классе: направляющие скрытого монтажа с системой мягкого закрывания Soft Close.

Отзывы о товаре База под раковину, подвесная, 100 см AM.PM Sensation M30FHX1002BG, ящики, цвет: светло-голубой, глян




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Описание
Выбор искушенных и чувственных: коллекция в стиле Dynamic Organic, вдохновленная природными органическими формами, доведенными до совершенства человеком. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада представляет собой не только ультрамодное, но и технологически сложное решение, которое под силу воплотить лишь единицам фабрик во всем мире. Эксклюзивное дизайнерское решение: боковые стенки и фасад представляют собой единое целое, предоставляя ящикам возможность полного выдвижения. Абсолютное единство форм с другими продуктами коллекции - не только совершенные радиусы, но и угол углублений. Самое мягкое открытие и закрытие ящиков в классе: направляющие скрытого монтажа с системой мягкого закрывания Soft Close.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


База под раковину, подвесная, 100 см AM.PM Sensation M30FHX1002BG, ящики, цвет: светло-голубой, глян - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...