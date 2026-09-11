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Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003WM белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003WM белый

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Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003WM белый - фото 1
Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003WM белый - фото 2
Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003WM белый - фото 3
Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003WM белый - фото 4
Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003WM белый - фото 5
Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003WM белый - фото 6
Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003WM белый - фото 7
Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003WM белый - фото 8
Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003WM белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003WM белый - фото 1
  • Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003WM белый - фото 2
  • Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003WM белый - фото 3
  • Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003WM белый - фото 4
  • Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003WM белый - фото 5
  • Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003WM белый - фото 6
  • Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003WM белый - фото 7
  • Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003WM белый - фото 8
  • Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003WM белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
148 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541520
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Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Количество ящиков
3
Комплект
тумба, упаковка
Материал боковин
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
высота верхнего ящика: 18 см, нижнего: 41.4 см, внутреннего: 10 см, фурнитура push-to-open
Ориентация
универсальный
Основной материал
МДФ
Покрытие боковин
эмаль
Покрытие фасада
эмаль
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Тип умывальника
накладной
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольная
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.6х0.49
Вес, кг.
47

Описание товара Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003WM белый

Идеальный выбор для тех, кто привык к динамичному стилю жизни, ценит абсолютный комфорт и минимализм в интерьере. Вариативность размеров и цветов даёт неограниченные возможности для создания стильного дизайна ванной комнаты с учётом её планировки и индивидуальных предпочтений владельца. Ультратонкая раковина эргономичной формы с покрытием из мрамора идеально сочетается с мебельной базой. Инновационный подход к хранению: теперь пространство под раковиной эффективно используется. Мы предусмотрели дополнительный ящик, который выдвигается на 15 см и обеспечивает быстрый доступ к самым нужным вещам. Экологически чистые и долговечные полиакриловые эмали: специальная технология покраски в 7 слоёв превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы.

Отзывы о товаре Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003WM белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Количество ящиков
3
Комплект
тумба, упаковка
Материал боковин
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
высота верхнего ящика: 18 см, нижнего: 41.4 см, внутреннего: 10 см, фурнитура push-to-open
Ориентация
универсальный
Основной материал
МДФ
Покрытие боковин
эмаль
Покрытие фасада
эмаль
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Развернуть
Тип умывальника
накладной
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольная
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
Идеальный выбор для тех, кто привык к динамичному стилю жизни, ценит абсолютный комфорт и минимализм в интерьере. Вариативность размеров и цветов даёт неограниченные возможности для создания стильного дизайна ванной комнаты с учётом её планировки и индивидуальных предпочтений владельца. Ультратонкая раковина эргономичной формы с покрытием из мрамора идеально сочетается с мебельной базой. Инновационный подход к хранению: теперь пространство под раковиной эффективно используется. Мы предусмотрели дополнительный ящик, который выдвигается на 15 см и обеспечивает быстрый доступ к самым нужным вещам. Экологически чистые и долговечные полиакриловые эмали: специальная технология покраски в 7 слоёв превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003WM белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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