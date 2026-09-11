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Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003EGM элегантный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003EGM элегантный

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Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003EGM элегантный - фото 1
Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003EGM элегантный - фото 2
Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003EGM элегантный - фото 3
Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003EGM элегантный - фото 4
Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003EGM элегантный - фото 5
Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003EGM элегантный - фото 6
Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003EGM элегантный - фото 7
Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003EGM элегантный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003EGM элегантный - фото 1
  • Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003EGM элегантный - фото 2
  • Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003EGM элегантный - фото 3
  • Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003EGM элегантный - фото 4
  • Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003EGM элегантный - фото 5
  • Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003EGM элегантный - фото 6
  • Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003EGM элегантный - фото 7
  • Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003EGM элегантный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
148 390 руб.  159 390 руб. 
Начислим 8904 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541518
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003EGM элегантный
148 390 руб. -7%
159 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
ЛДСП
Количество ящиков
3
Комплект
тумба, упаковка
Материал боковин
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
ящики
Ориентация
универсальная
Основной материал
МДФ
Покрытие боковин
эмаль
Покрытие фасада
эмаль
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Тип умывальника
накладной
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольный
Цвет изделия
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.6х0.49
Вес, кг.
47

Описание товара Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003EGM элегантный

Мебель Inspire V2.0 – идеальный выбор для тех, кто привык к динамичному стилю жизни, ценит абсолютный комфорт и минимализм в интерьере. Вариативность размеров и цветов дает неограниченные возможности для создания стильного дизайна ванной комнаты с учетом ее планировки и индивидуальных предпочтений владельца. Ультратонкая раковина эргономичной формы с покрытием из мрамора идеально сочетается с мебельной базой. Инновационный подход к хранению: теперь пространство под раковиной эффективно используется. Мы предусмотрели дополнительный ящик, который выдвигается на 15 см и обеспечивает быстрый доступ к самым нужным вещам. Экологически чистые и долговечные полиакриловые эмали: специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы. Теперь в самых актуальных матовых оттенках.

Отзывы о товаре Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003EGM элегантный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
ЛДСП
Количество ящиков
3
Комплект
тумба, упаковка
Материал боковин
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
ящики
Ориентация
универсальная
Основной материал
МДФ
Покрытие боковин
эмаль
Покрытие фасада
эмаль
Система хранения
ящики
Развернуть
Страна производства
Германия
Тип умывальника
накладной
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольный
Цвет изделия
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Мебель Inspire V2.0 – идеальный выбор для тех, кто привык к динамичному стилю жизни, ценит абсолютный комфорт и минимализм в интерьере. Вариативность размеров и цветов дает неограниченные возможности для создания стильного дизайна ванной комнаты с учетом ее планировки и индивидуальных предпочтений владельца. Ультратонкая раковина эргономичной формы с покрытием из мрамора идеально сочетается с мебельной базой. Инновационный подход к хранению: теперь пространство под раковиной эффективно используется. Мы предусмотрели дополнительный ящик, который выдвигается на 15 см и обеспечивает быстрый доступ к самым нужным вещам. Экологически чистые и долговечные полиакриловые эмали: специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы. Теперь в самых актуальных матовых оттенках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003EGM элегантный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 148390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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