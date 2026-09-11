Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem S M91FSX0752WG белый
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Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541516
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х75х43
Вес, кг.
28
Описание товара Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem S M91FSX0752WG белый
Современный европейский дизайн от DanelonMeroni (Великобритания/Италия). Уникальный нижний ящик базы может быть использован как: выдвижная подставка для детей, для удобного мытья рук (выдерживает нагрузку до 60 кг), дополнительная ниша для хранения (экономия пространства ванной комнаты). Ящики с антискользящим покрытием цвета антрацит – европейский стандарт. Повышенная влагостойкость мебели: окрашенные в 7 слоев поверхности мебели в цвете белый глянец. Раковина M90WCC0752WG - приобретается отдельно.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Современный европейский дизайн от DanelonMeroni (Великобритания/Италия). Уникальный нижний ящик базы может быть использован как: выдвижная подставка для детей, для удобного мытья рук (выдерживает нагрузку до 60 кг), дополнительная ниша для хранения (экономия пространства ванной комнаты). Ящики с антискользящим покрытием цвета антрацит – европейский стандарт. Повышенная влагостойкость мебели: окрашенные в 7 слоев поверхности мебели в цвете белый глянец. Раковина M90WCC0752WG - приобретается отдельно.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem S M91FSX0752WG белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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