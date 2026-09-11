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Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem S M91FSX0752WG белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem S M91FSX0752WG белый

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База под раковину, напольная, 75 см AM.PM GEM S M91FSX0752WG, 3 ящика, цвет: белый глянец - фото 1
База под раковину, напольная, 75 см AM.PM GEM S M91FSX0752WG, 3 ящика, цвет: белый глянец - фото 2
База под раковину, напольная, 75 см AM.PM GEM S M91FSX0752WG, 3 ящика, цвет: белый глянец - фото 3
База под раковину, напольная, 75 см AM.PM GEM S M91FSX0752WG, 3 ящика, цвет: белый глянец - фото 4
База под раковину, напольная, 75 см AM.PM GEM S M91FSX0752WG, 3 ящика, цвет: белый глянец - фото 5
База под раковину, напольная, 75 см AM.PM GEM S M91FSX0752WG, 3 ящика, цвет: белый глянец - фото 6
База под раковину, напольная, 75 см AM.PM GEM S M91FSX0752WG, 3 ящика, цвет: белый глянец - фото 7
База под раковину, напольная, 75 см AM.PM GEM S M91FSX0752WG, 3 ящика, цвет: белый глянец - фото 8
База под раковину, напольная, 75 см AM.PM GEM S M91FSX0752WG, 3 ящика, цвет: белый глянец - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • База под раковину, напольная, 75 см AM.PM GEM S M91FSX0752WG, 3 ящика, цвет: белый глянец - фото 1
  • База под раковину, напольная, 75 см AM.PM GEM S M91FSX0752WG, 3 ящика, цвет: белый глянец - фото 2
  • База под раковину, напольная, 75 см AM.PM GEM S M91FSX0752WG, 3 ящика, цвет: белый глянец - фото 3
  • База под раковину, напольная, 75 см AM.PM GEM S M91FSX0752WG, 3 ящика, цвет: белый глянец - фото 4
  • База под раковину, напольная, 75 см AM.PM GEM S M91FSX0752WG, 3 ящика, цвет: белый глянец - фото 5
  • База под раковину, напольная, 75 см AM.PM GEM S M91FSX0752WG, 3 ящика, цвет: белый глянец - фото 6
  • База под раковину, напольная, 75 см AM.PM GEM S M91FSX0752WG, 3 ящика, цвет: белый глянец - фото 7
  • База под раковину, напольная, 75 см AM.PM GEM S M91FSX0752WG, 3 ящика, цвет: белый глянец - фото 8
  • База под раковину, напольная, 75 см AM.PM GEM S M91FSX0752WG, 3 ящика, цвет: белый глянец - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541516
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х75х43
Вес, кг.
28

Описание товара Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem S M91FSX0752WG белый

Современный европейский дизайн от DanelonMeroni (Великобритания/Италия). Уникальный нижний ящик базы может быть использован как: выдвижная подставка для детей, для удобного мытья рук (выдерживает нагрузку до 60 кг), дополнительная ниша для хранения (экономия пространства ванной комнаты). Ящики с антискользящим покрытием цвета антрацит – европейский стандарт. Повышенная влагостойкость мебели: окрашенные в 7 слоев поверхности мебели в цвете белый глянец. Раковина M90WCC0752WG - приобретается отдельно.

Отзывы о товаре Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem S M91FSX0752WG белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Описание
Современный европейский дизайн от DanelonMeroni (Великобритания/Италия). Уникальный нижний ящик базы может быть использован как: выдвижная подставка для детей, для удобного мытья рук (выдерживает нагрузку до 60 кг), дополнительная ниша для хранения (экономия пространства ванной комнаты). Ящики с антискользящим покрытием цвета антрацит – европейский стандарт. Повышенная влагостойкость мебели: окрашенные в 7 слоев поверхности мебели в цвете белый глянец. Раковина M90WCC0752WG - приобретается отдельно.
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Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem S M91FSX0752WG белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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