Чехол Deppa Book Cover для Samsung Galaxy A03 core (2022), черный 88163
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Чехол Deppa Book Cover для Samsung Galaxy A03 core (2022), черный 88163
Два встроенных магнита большого размера обеспечивают плотную фиксацию крышки в закрытом положении. Крепкий каркас крышки чехла не теряет жесткости благодаря использованию высококачественных материалов – ПВХ и полиуретана, в производстве не применяются компоненты с мягкой структурой (картон). Чехол защищает устройство на 360°, закрывая не только заднюю и боковые стороны смартфона, но и дисплей. Режим горизонтальной подставки обеспечивает комфортный просмотр видео на устройстве. Поверхность внутренней подкладки с покрытием Soft Touch не только приятна на ощупь, но и бережно соприкасается со смартфоном, не царапая его экран. При изготовлении чехла выбирается оптимальная толщина задней крышки чехла, чтобы окантовка, обрамляющая камеру, не допускала появление на ней царапин при контакте с твердыми поверхностями.
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