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Корпус MiniTower FORMULA Cs-108-S-BK-v1 (4711099471720) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус MiniTower FORMULA Cs-108-S-BK-v1 (4711099471720)

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Корпус MiniTower FORMULA Cs-108-S-BK-v1 (4711099471720) - фото 1
Корпус MiniTower FORMULA Cs-108-S-BK-v1 (4711099471720) - фото 2
Корпус MiniTower FORMULA Cs-108-S-BK-v1 (4711099471720) - фото 3
Корпус MiniTower FORMULA Cs-108-S-BK-v1 (4711099471720) - фото 4
Корпус MiniTower FORMULA Cs-108-S-BK-v1 (4711099471720) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус MiniTower FORMULA Cs-108-S-BK-v1 (4711099471720) - фото 1
  • Корпус MiniTower FORMULA Cs-108-S-BK-v1 (4711099471720) - фото 2
  • Корпус MiniTower FORMULA Cs-108-S-BK-v1 (4711099471720) - фото 3
  • Корпус MiniTower FORMULA Cs-108-S-BK-v1 (4711099471720) - фото 4
  • Корпус MiniTower FORMULA Cs-108-S-BK-v1 (4711099471720) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540119
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
189x383x356
Макс. высота процессорного кулера
151
Максимальная длина видеокарты
336
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х20
Вес, кг.
2.92

Описание товара Корпус MiniTower FORMULA Cs-108-S-BK-v1 (4711099471720)

Корпус AeroCool CS-108 станет отличной основой для вашего компьютера. Данная модель отличается строгим дизайном, выполнена из стали толщиной 0.45 мм и соответствует форм-фактору Mini-Tower, что позволяет использовать материнские платы типоразмера Micro-ATX, а также Mini-ITX. Благодаря внутреннему пространству возможна установка процессорных кулеров высотой до 151 мм, а также графических ускорителей длиной до 336 мм, что открывает широкие возможности для создания производительных игровых и рабочих решений. Для питания компьютера могут использоваться блоки питания ATX. Также корпус оборудован отсеками для дисков размером 2.5 и 3.5.

Отзывы о товаре Корпус MiniTower FORMULA Cs-108-S-BK-v1 (4711099471720)




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
189x383x356
Макс. высота процессорного кулера
151
Максимальная длина видеокарты
336
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
3
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус AeroCool CS-108 станет отличной основой для вашего компьютера. Данная модель отличается строгим дизайном, выполнена из стали толщиной 0.45 мм и соответствует форм-фактору Mini-Tower, что позволяет использовать материнские платы типоразмера Micro-ATX, а также Mini-ITX. Благодаря внутреннему пространству возможна установка процессорных кулеров высотой до 151 мм, а также графических ускорителей длиной до 336 мм, что открывает широкие возможности для создания производительных игровых и рабочих решений. Для питания компьютера могут использоваться блоки питания ATX. Также корпус оборудован отсеками для дисков размером 2.5 и 3.5.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус MiniTower FORMULA Cs-108-S-BK-v1 (4711099471720) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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