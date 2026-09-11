Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опора
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 540071
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Опора мягкая Veber BeanBag 600 для ружья из двух частей
Мягкая опора Veber BeanBag 600 предназначена для удобной установки ружья на столе (при стрельбе из положения сидя), или на земле – из положения лежа. Представляет собой два тканевых мешка (передний и задний упор для ложа и приклада) из специальной очень прочной нейлоновой ткани – кордура. Мешки необходимо самостоятельно наполнить любым доступным плотным, и желательно тяжелым, сыпучим материалом: полипропиленовыми гранулами, крупой, песком. Мягкая опора гасит вибрации при выстреле, не дает подскакивать ружью и уводить пулю вверх. Верхняя часть мешка сшита из кожзаменителя, это не позволяет оружию скользить во время выстрела. Передняя и задняя опоры для ложа и приклада соединяются вместе при помощи карабина для более удобного хранения и транспортировки.
Отзывы о товаре Опора мягкая Veber BeanBag 600 для ружья из двух частей
Мягкая опора Veber BeanBag 600 предназначена для удобной установки ружья на столе (при стрельбе из положения сидя), или на земле – из положения лежа. Представляет собой два тканевых мешка (передний и задний упор для ложа и приклада) из специальной очень прочной нейлоновой ткани – кордура. Мешки необходимо самостоятельно наполнить любым доступным плотным, и желательно тяжелым, сыпучим материалом: полипропиленовыми гранулами, крупой, песком. Мягкая опора гасит вибрации при выстреле, не дает подскакивать ружью и уводить пулю вверх. Верхняя часть мешка сшита из кожзаменителя, это не позволяет оружию скользить во время выстрела. Передняя и задняя опоры для ложа и приклада соединяются вместе при помощи карабина для более удобного хранения и транспортировки.
Опора мягкая Veber BeanBag 600 для ружья из двух частей - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Опора мягкая Veber BeanBag 600 для ружья из двух частей