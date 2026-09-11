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Гвозди по бетону усиленный 3,05x19 мм 1000штук TOUA 30519stepEG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гвозди по бетону усиленный 3,05x19 мм 1000штук TOUA 30519stepEG

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Гвозди по бетону усиленный 3,05x19 мм 1000штук TOUA 30519stepEG - фото 1
Гвозди по бетону усиленный 3,05x19 мм 1000штук TOUA 30519stepEG - фото 2
Гвозди по бетону усиленный 3,05x19 мм 1000штук TOUA 30519stepEG - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Длина, мм
19
Комплектация
гвозди - 1000 шт., упаковка
  • Гвозди по бетону усиленный 3,05x19 мм 1000штук TOUA 30519stepEG - фото 1
  • Гвозди по бетону усиленный 3,05x19 мм 1000штук TOUA 30519stepEG - фото 2
  • Гвозди по бетону усиленный 3,05x19 мм 1000штук TOUA 30519stepEG - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539826
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Характеристики

Бренд
TOUA
Тип товара
Оснастка
Материал
сталь
Длина, мм
19
Комплектация
гвозди - 1000 шт., упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х10
Вес, кг.
1.36

Описание товара Гвозди по бетону усиленный 3,05x19 мм 1000штук TOUA 30519stepEG

Гвозди по бетону, металлу, кирпичу Toua CN широко используются в общестроительном монтаже: монтаж фанеры к бетону монтаж металлических и алюминиевых направляющих к бетону и кирпичу монтаж профлиста к бетону, кирпичу и металлическим балкам для пристрелки направляющих ГКЛ и штукатурной сетки электромонтажных работ монтаж натяжных потолков и инженерных систем.



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Отзывы о товаре Гвозди по бетону усиленный 3,05x19 мм 1000штук TOUA 30519stepEG




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Характеристики
Бренд
TOUA
Тип товара
Оснастка
Материал
сталь
Длина, мм
19
Комплектация
гвозди - 1000 шт., упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Гвозди по бетону, металлу, кирпичу Toua CN широко используются в общестроительном монтаже: монтаж фанеры к бетону монтаж металлических и алюминиевых направляющих к бетону и кирпичу монтаж профлиста к бетону, кирпичу и металлическим балкам для пристрелки направляющих ГКЛ и штукатурной сетки электромонтажных работ монтаж натяжных потолков и инженерных систем.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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