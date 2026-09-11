Битодержатель магнитный 1/4 дюйма, 58 мм, в пластиковом боксе Felo 1103810336
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Комплектация
битодержатель, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 539683
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Дополнительно
магнитный
Комплектация
битодержатель, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
75x15x15
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
8х2х2
Вес, г.
50
Описание товара Битодержатель магнитный 1/4 дюйма, 58 мм, в пластиковом боксе Felo 1103810336
Felo Битодержатель магнитный 1/4", 58 мм в пластиковом боксе Felo 1103810336 предназначен для работ с битами 25 мм в различных рукоятках-насадках, а также с применением электроинструмента. Поставляется в пластиковом боксе.
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Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Дополнительно
магнитный
Комплектация
битодержатель, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
75x15x15
Страна производитель
Германия
Felo Битодержатель магнитный 1/4", 58 мм в пластиковом боксе Felo 1103810336 предназначен для работ с битами 25 мм в различных рукоятках-насадках, а также с применением электроинструмента. Поставляется в пластиковом боксе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Битодержатель магнитный 1/4 дюйма, 58 мм, в пластиковом боксе Felo 1103810336 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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