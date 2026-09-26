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Кулер для процессора Noctua NH-L9i-17xx-CH.BK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора Noctua NH-L9i-17xx-CH.BK

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Кулер для процессора Noctua NH-L9i-17xx-CH.BK - фото 1
Кулер для процессора Noctua NH-L9i-17xx-CH.BK - фото 2
Кулер для процессора Noctua NH-L9i-17xx-CH.BK - фото 3
Кулер для процессора Noctua NH-L9i-17xx-CH.BK - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
  • Кулер для процессора Noctua NH-L9i-17xx-CH.BK - фото 1
  • Кулер для процессора Noctua NH-L9i-17xx-CH.BK - фото 2
  • Кулер для процессора Noctua NH-L9i-17xx-CH.BK - фото 3
  • Кулер для процессора Noctua NH-L9i-17xx-CH.BK - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 86 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 539384
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кулер для процессора Noctua NH-L9i-17xx-CH.BK
5 360 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Noctua
Тип товара
Кулер для процессора
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
64

Описание товара Кулер для процессора Noctua NH-L9i-17xx-CH.BK

Кулер для процессора Noctua NH-L9i-17xx-CH.BK

Отзывы о товаре Кулер для процессора Noctua NH-L9i-17xx-CH.BK




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Характеристики
Бренд
Noctua
Тип товара
Кулер для процессора
Описание
Кулер для процессора Noctua NH-L9i-17xx-CH.BK
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора Noctua NH-L9i-17xx-CH.BK - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5360 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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