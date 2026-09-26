Кулер для процессора Noctua NH-L9i-17xx-CH.BK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
В наличии
Код товара: 539384
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 360 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
64
Описание товара Кулер для процессора Noctua NH-L9i-17xx-CH.BK
Кулер для процессора Noctua NH-L9i-17xx-CH.BK
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 390 руб.1348 руб. в СплитКулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS)
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитСистема водяного охлаждения Thermaltake LA360 (CL-W459-PL12SW-A)...
-
В наличииЦена 5 730 руб.1433 руб. в СплитСистема водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный
-
В наличииЦена 5 840 руб.1460 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI
-
В наличииЦена 5 840 руб.1460 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 WHITE M...
-
В наличииЦена 6 060 руб. 7 320 руб.1515 руб. в СплитКулер для процессора Noctua NH-L9I
-
В наличииЦена 6 170 руб.1543 руб. в СплитСистема водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWA...
-
В наличииЦена 6 350 руб.1588 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A15 240 MSI
-
В наличииЦена 7 030 руб.1758 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 360 MSI
-
В наличииЦена 7 030 руб.1758 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 360 WHITE M...
-
В наличииЦена 9 320 руб.2330 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE II 240 GIG...
-
В наличииЦена 10 340 руб.2585 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI
Кулер для процессора Noctua NH-L9i-17xx-CH.BK
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Кулер для процессора Noctua NH-L9i-17xx-CH.BK - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5360 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кулер для процессора Noctua NH-L9i-17xx-CH.BK