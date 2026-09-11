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SSD Накопитель SSD 1TB A-DATA Ultimate SU650, M.2 2280, SATA III, [R/W - 550/510 MB/s] 3D-NAND TLC купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD 1TB A-DATA Ultimate SU650, M.2 2280, SATA III, [R/W - 550/510 MB/s] 3D-NAND TLC

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Накопитель SSD 1TB A-DATA Ultimate SU650, M.2 2280, SATA III, [R/W - 550/510 MB/s] 3D-NAND TLC - фото 1
Накопитель SSD 1TB A-DATA Ultimate SU650, M.2 2280, SATA III, [R/W - 550/510 MB/s] 3D-NAND TLC - фото 2
Накопитель SSD 1TB A-DATA Ultimate SU650, M.2 2280, SATA III, [R/W - 550/510 MB/s] 3D-NAND TLC - фото 3
Накопитель SSD 1TB A-DATA Ultimate SU650, M.2 2280, SATA III, [R/W - 550/510 MB/s] 3D-NAND TLC - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
  • Накопитель SSD 1TB A-DATA Ultimate SU650, M.2 2280, SATA III, [R/W - 550/510 MB/s] 3D-NAND TLC - фото 1
  • Накопитель SSD 1TB A-DATA Ultimate SU650, M.2 2280, SATA III, [R/W - 550/510 MB/s] 3D-NAND TLC - фото 2
  • Накопитель SSD 1TB A-DATA Ultimate SU650, M.2 2280, SATA III, [R/W - 550/510 MB/s] 3D-NAND TLC - фото 3
  • Накопитель SSD 1TB A-DATA Ultimate SU650, M.2 2280, SATA III, [R/W - 550/510 MB/s] 3D-NAND TLC - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539127
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Размеры в упаковке, см
8х2х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD 1TB A-DATA Ultimate SU650, M.2 2280, SATA III, [R/W - 550/510 MB/s] 3D-NAND TLC

Твердотельный накопитель Ultimate SU650 M.2 от A-Data характеризуется флеш-памятью 3D NAND, высокоскоростным контроллером и емкостью до 1 TБ. Он обеспечивает скорость чтения/ записи до 550/510 МБ/с и отличается большей надежностью по сравнению с твердотельными накопителями 2D NAND. SU650 оснащен функцией кэширования типа SLC и технологией LDPC ECC, которые обеспечивают оптимизированную производительность и целостность данных.

Отзывы о товаре Накопитель SSD 1TB A-DATA Ultimate SU650, M.2 2280, SATA III, [R/W - 550/510 MB/s] 3D-NAND TLC




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Описание
Твердотельный накопитель Ultimate SU650 M.2 от A-Data характеризуется флеш-памятью 3D NAND, высокоскоростным контроллером и емкостью до 1 TБ. Он обеспечивает скорость чтения/ записи до 550/510 МБ/с и отличается большей надежностью по сравнению с твердотельными накопителями 2D NAND. SU650 оснащен функцией кэширования типа SLC и технологией LDPC ECC, которые обеспечивают оптимизированную производительность и целостность данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD 1TB A-DATA Ultimate SU650, M.2 2280, SATA III, [R/W - 550/510 MB/s] 3D-NAND TLC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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