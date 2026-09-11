Накопитель SSD 1TB A-DATA Ultimate SU650, M.2 2280, SATA III, [R/W - 550/510 MB/s] 3D-NAND TLC
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 539127
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
8х2х1
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD 1TB A-DATA Ultimate SU650, M.2 2280, SATA III, [R/W - 550/510 MB/s] 3D-NAND TLC
Твердотельный накопитель Ultimate SU650 M.2 от A-Data характеризуется флеш-памятью 3D NAND, высокоскоростным контроллером и емкостью до 1 TБ. Он обеспечивает скорость чтения/ записи до 550/510 МБ/с и отличается большей надежностью по сравнению с твердотельными накопителями 2D NAND. SU650 оснащен функцией кэширования типа SLC и технологией LDPC ECC, которые обеспечивают оптимизированную производительность и целостность данных.
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Твердотельный накопитель Ultimate SU650 M.2 от A-Data характеризуется флеш-памятью 3D NAND, высокоскоростным контроллером и емкостью до 1 TБ. Он обеспечивает скорость чтения/ записи до 550/510 МБ/с и отличается большей надежностью по сравнению с твердотельными накопителями 2D NAND. SU650 оснащен функцией кэширования типа SLC и технологией LDPC ECC, которые обеспечивают оптимизированную производительность и целостность данных.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD 1TB A-DATA Ultimate SU650, M.2 2280, SATA III, [R/W - 550/510 MB/s] 3D-NAND TLC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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