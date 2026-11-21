Вентилятор настольный Galaxy Line GL 8152, диаметр 14.5см, алюминий, USB
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Характеристики
Описание товара Вентилятор настольный Galaxy Line GL 8152, диаметр 14.5см, алюминий, USB
Компактный настольный вентилятор GALAXY LINE GL8152 предназначен для охлаждения помещения в жаркое время года. Прибор работает от USB-провода длиной 113 см. Основное преимущество данной модели - это возможность подключения вентилятора к внешнему аккумулятору, ноутбуку и компьютеру. Номинальная мощность - 5 Вт и напряжение - 5 В. Высота GL8152 всего 14, 5 см. Компактные размеры этого вентилятора позволяют установить его на самой небольшой поверхности рядом с компьютером и комфортно работать в любом удобном месте. 4 широкие алюминиевые лопасти и регулируемый угол наклона корпуса на 360° позволяют создать поток воздуха с эффектом естественного бриза. Низкий уровень шума 50 дБ обеспечивает безопасную и комфортную эксплуатацию. Вентилятор GL8152 имеет компактный размер, стильный дизайн и устойчивую конструкцию. Такая модель займет минимум места и впишется в интерьер любой комнаты
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