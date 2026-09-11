Лупа-лампа Kromatech бестеневая 5x, 100 мм, на струбцине, с подсветкой (120 LED) GF-501
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Лупа-лампа Kromatech бестеневая 5x, 100 мм, на струбцине, с подсветкой (120 LED) GF-501
Сферы применения такой лупы обширны – чтение, рукоделие, вышивание, радиотехнические и ювелирные работы, часовые работы, медицина. Удобное приспособление для работы с мелкими предметами для использования не только при естественном освещении, но и в условиях плохой освещенности, поскольку она оборудована встроенной подсветкой. Пластиковый корпус светильника (оправа) и металлическая складная конструкция держателя и струбцины. Большой диаметр лупы позволяет одновременно увеличить значительную площадь изучаемой поверхности. Корпус лупы изготовлен из качественного металла и пластика, эта модель имеет надежное крепление-струбцину, позволяющую закрепить лупу на горизонтальной или вертикальной основе. Надежная фиксация механизма и надежное крепление к столу сделают вашу работу комфортной и позволят проводить точные работы с минимальными погрешностями. Настольные лупы успешно применяются также различными специалистами такими, как ювелиры, часовые мастера, косметологи, зубные техники, археологи, коллекционеры и т.д.
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