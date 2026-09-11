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Лупа Kromatech настольная контактная 10x, 60 мм, с подсветкой (1 LED) PW6010C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа Kromatech настольная контактная 10x, 60 мм, с подсветкой (1 LED) PW6010C

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Лупа Kromatech настольная контактная 10x, 60 мм, с подсветкой (1 LED) PW6010C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538596
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Характеристики

Бренд
Kromatech
Тип товара
Лупы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
185

Описание товара Лупа Kromatech настольная контактная 10x, 60 мм, с подсветкой (1 LED) PW6010C

Артикул 23149b249. Настольная контактная лупа с мощной светодиодной подсветкой (1 LED) работает от встроенного аккумулятора. Увеличение линзы – 10.0X, диаметр 60 мм. Сферы применения такой лупы обширны – чтение, рукоделие, вышивание, радиотехнические и ювелирные работы, часовые работы, медицина. Удобное приспособление для работы с мелкими предметами для использования не только при естественном освещении, но и в условиях плохой освещенности, поскольку она оборудована встроенной подсветкой. Большой диаметр лупы позволяет одновременно увеличить значительную площадь изучаемой поверхности. Корпус лупы изготовлены из качественного пластика. Настольные лупы также успешно применяются различными специалистами такими, как ювелиры, часовые мастера, зубные техники, археологи, коллекционеры и т.д.

Отзывы о товаре Лупа Kromatech настольная контактная 10x, 60 мм, с подсветкой (1 LED) PW6010C




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Характеристики
Бренд
Kromatech
Тип товара
Лупы
Страна производитель
Китай
Описание
Артикул 23149b249. Настольная контактная лупа с мощной светодиодной подсветкой (1 LED) работает от встроенного аккумулятора. Увеличение линзы – 10.0X, диаметр 60 мм. Сферы применения такой лупы обширны – чтение, рукоделие, вышивание, радиотехнические и ювелирные работы, часовые работы, медицина. Удобное приспособление для работы с мелкими предметами для использования не только при естественном освещении, но и в условиях плохой освещенности, поскольку она оборудована встроенной подсветкой. Большой диаметр лупы позволяет одновременно увеличить значительную площадь изучаемой поверхности. Корпус лупы изготовлены из качественного пластика. Настольные лупы также успешно применяются различными специалистами такими, как ювелиры, часовые мастера, зубные техники, археологи, коллекционеры и т.д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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