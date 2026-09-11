Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Увеличение, крат
1.5, 2.0, 2.5, 3.5, 4.0, 4.5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538521
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Лупа Kromatech налобная 1,5/2/2,5/3,5/4/4,5x, аккумуляторная, с подсветкой (2 LED) 11642DC
Лупа-очки налобная аккумуляторная со сменными стеклами-насадками и подсветкой. Увеличение: 1.5/2.0/2.5/3.5/4.0/4.5x. 3 сменных пластиковых стекла-насадки в комплекте могут быть установлены попарно и дают до 6 шагов увеличения. Светодиодная подсветка (2 суперярких светодиода) позволяет работать в условиях недостаточной освещенности. Подобная налобная лупа незаменима для слабовидящих людей при чтении, работе с мелкими предметами. Лупа-очки позволяет не занимать руки и рассматривать предметы на разной кратности (сменные линзы). Сферы применения такой лупы обширны: чтение, радиотехнические и ювелирные работы, часовые работы, медицина.
Лупа-очки налобная аккумуляторная со сменными стеклами-насадками и подсветкой. Увеличение: 1.5/2.0/2.5/3.5/4.0/4.5x. 3 сменных пластиковых стекла-насадки в комплекте могут быть установлены попарно и дают до 6 шагов увеличения. Светодиодная подсветка (2 суперярких светодиода) позволяет работать в условиях недостаточной освещенности. Подобная налобная лупа незаменима для слабовидящих людей при чтении, работе с мелкими предметами. Лупа-очки позволяет не занимать руки и рассматривать предметы на разной кратности (сменные линзы). Сферы применения такой лупы обширны: чтение, радиотехнические и ювелирные работы, часовые работы, медицина.
Лупа Kromatech налобная 1,5/2/2,5/3,5/4/4,5x, аккумуляторная, с подсветкой (2 LED) 11642DC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лупа Kromatech налобная 1,5/2/2,5/3,5/4/4,5x, аккумуляторная, с подсветкой (2 LED) 11642DC