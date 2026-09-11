Защитный экран Red Line для Infinix Smart 6 NFC Full Screen tempered glass FULL GLUE черный УТ000028372
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Защитный экран Red Line для Infinix Smart 6 NFC Full Screen tempered glass FULL GLUE черный УТ000028372
Защитное стекло RED-LINE покрыто олеофобным слоем, который мешает появлению жировых пятен и налипанию грязи. Толщина стекла — 0, 33 мм, твердость — 9 H, поэтому смартфону с такой защитой не страшны трещины, царапины, контакты с острыми предметами, а также падение с высоты. В худшем случае разобьется стекло, а экран гаджета останется неповрежденным. Перед установкой стекла следует снять с экрана защитную пленку (если она есть), тщательно протереть поверхность влажной, а затем сухой салфеткой, обработать даст-стикером — принадлежности идут в комплекте.. Затем стекло нужно аккуратно установить и разгладить от центра к краям. Производитель не рекомендует использовать для чистки спиртосодержащие жидкости, во избежание повреждения олеофобного слоя. Идеально соответствует заявленной модели.
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