Top.Mail.Ru
Уцененный товар Зарядное устройство Digicare Powercam II для Olympus Li-40B, Li-42B, Fuji NP-45, уцененный (гарантия 14 дней) купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 538165
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Зарядное устройство Digicare Powercam II для Olympus Li-40B, Li-42B, Fuji NP-45, уцененный (гарантия 14 дней), 538165

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Зарядное устройство Digicare Powercam II для Olympus Li-40B, Li-42B, Fuji NP-45, уцененный (гарантия 14 дней) - фото 1
Уценка
Зарядное устройство Digicare Powercam II для Olympus Li-40B, Li-42B, Fuji NP-45, уцененный (гарантия 14 дней) - фото 2
Уценка
Зарядное устройство Digicare Powercam II для Olympus Li-40B, Li-42B, Fuji NP-45, уцененный (гарантия 14 дней) - фото 3
Уценка
Зарядное устройство Digicare Powercam II для Olympus Li-40B, Li-42B, Fuji NP-45, уцененный (гарантия 14 дней) - фото 4
Уценка
Зарядное устройство Digicare Powercam II для Olympus Li-40B, Li-42B, Fuji NP-45, уцененный (гарантия 14 дней) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Причина уценки
повреждена упаковка.
Модель аккумулятора
Fuji NP-45, Nikon EN-EL10, Olympus Li-40B/Li-42B
Емкость аккумулятора, мАч
0
Для устройств
Fuji/Nikon/Olympus
  • Зарядное устройство Digicare Powercam II для Olympus Li-40B, Li-42B, Fuji NP-45, уцененный (гарантия 14 дней) - фото 1
  • Зарядное устройство Digicare Powercam II для Olympus Li-40B, Li-42B, Fuji NP-45, уцененный (гарантия 14 дней) - фото 2
  • Зарядное устройство Digicare Powercam II для Olympus Li-40B, Li-42B, Fuji NP-45, уцененный (гарантия 14 дней) - фото 3
  • Зарядное устройство Digicare Powercam II для Olympus Li-40B, Li-42B, Fuji NP-45, уцененный (гарантия 14 дней) - фото 4
  • Зарядное устройство Digicare Powercam II для Olympus Li-40B, Li-42B, Fuji NP-45, уцененный (гарантия 14 дней) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
159 руб.  530 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 538165
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зарядное устройство Digicare Powercam II для Olympus Li-40B, Li-42B, Fuji NP-45, уцененный (гарантия 14 дней)
159 руб. -70%
530 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digicare
Тип товара
Зарядное устройство
Причина уценки
повреждена упаковка.
Модель аккумулятора
Fuji NP-45, Nikon EN-EL10, Olympus Li-40B/Li-42B
Емкость аккумулятора, мАч
0
Для устройств
Fuji/Nikon/Olympus
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х9х7
Вес, г.
150

Описание товара Уцененный товар Зарядное устройство Digicare Powercam II для Olympus Li-40B, Li-42B, Fuji NP-45, уцененный (гарантия 14 дней)

Зарядное устройство Digicare Powercam II для Olympus Li-40B, Li-42B, Fuji NP-45
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: повреждена упаковка.
Комплектация: зарядное, упаковка.
Причина уценки: повреждена упаковка.

Отзывы о товаре Уцененный товар Зарядное устройство Digicare Powercam II для Olympus Li-40B, Li-42B, Fuji NP-45, уцененный (гарантия 14 дней)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Digicare
Тип товара
Зарядное устройство
Причина уценки
повреждена упаковка.
Модель аккумулятора
Fuji NP-45, Nikon EN-EL10, Olympus Li-40B/Li-42B
Емкость аккумулятора, мАч
0
Для устройств
Fuji/Nikon/Olympus
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство Digicare Powercam II для Olympus Li-40B, Li-42B, Fuji NP-45
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: повреждена упаковка.
Комплектация: зарядное, упаковка.
Причина уценки: повреждена упаковка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Зарядное устройство Digicare Powercam II для Olympus Li-40B, Li-42B, Fuji NP-45, уцененный (гарантия 14 дней) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 159 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...