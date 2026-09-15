Уцененный товар Зарядное устройство Digicare Powercam II для Olympus Li-40B, Li-42B, Fuji NP-45, уцененный (гарантия 14 дней), 538165
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Причина уценки
повреждена упаковка.
Модель аккумулятора
Fuji NP-45, Nikon EN-EL10, Olympus Li-40B/Li-42B
Емкость аккумулятора, мАч
0
Для устройств
Fuji/Nikon/Olympus
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%159 руб. 530 руб.
В наличии
Код товара: 538165
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
159 руб. -70%
530 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Причина уценки
повреждена упаковка.
Модель аккумулятора
Fuji NP-45, Nikon EN-EL10, Olympus Li-40B/Li-42B
Емкость аккумулятора, мАч
0
Для устройств
Fuji/Nikon/Olympus
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х9х7
Вес, г.
150
Описание товара Уцененный товар Зарядное устройство Digicare Powercam II для Olympus Li-40B, Li-42B, Fuji NP-45, уцененный (гарантия 14 дней)
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: повреждена упаковка.
Комплектация: зарядное, упаковка.
Причина уценки: повреждена упаковка.
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Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Причина уценки
повреждена упаковка.
Модель аккумулятора
Fuji NP-45, Nikon EN-EL10, Olympus Li-40B/Li-42B
Емкость аккумулятора, мАч
0
Для устройств
Fuji/Nikon/Olympus
Страна производитель
Китай
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: повреждена упаковка.
Комплектация: зарядное, упаковка.
Причина уценки: повреждена упаковка.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Уцененный товар Зарядное устройство Digicare Powercam II для Olympus Li-40B, Li-42B, Fuji NP-45, уцененный (гарантия 14 дней) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 159 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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