Чехол-накладка Xundd Alpha для iPhone 12 Pro, противоударный, черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Бампер
Материал
силикон, пластик
Совместимость
iPhone 12 Pro
Цвет
черный, прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%960 руб. 1 340 руб.
В наличии
Код товара: 538052
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
960 руб. -28%
1 340 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бампер
Материал
силикон, пластик
Совместимость
iPhone 12 Pro
Цвет
черный, прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30
Описание товара Чехол-накладка Xundd Alpha для iPhone 12 Pro, противоударный, черный
Чехлы для телефонов Xundd — это надежная защита и стильный аксессуар для вашего устройства. Данный бампер разработан специально для тех, кто ценит сочетание качества и эстетики. Используемые материалы, такие как силикон и пластик, обеспечивают прочность и долговечность, гарантируя, что чехол прослужит вам долго. Черный и прозрачный цвета корпуса добавляют изысканности и универсальности, легко сочетаются с любым стилем и подойдут как для деловой встречи, так и для повседневного использования. Этот чехол от бренда Xundd не только защищает ваш телефон от царапин и ударов, но и сохраняет его первоначальный вид благодаря продуманному дизайну.
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Бренд
Тип товара
Бампер
Материал
силикон, пластик
Совместимость
iPhone 12 Pro
Цвет
черный, прозрачный
Страна производитель
Китай
Чехлы для телефонов Xundd — это надежная защита и стильный аксессуар для вашего устройства. Данный бампер разработан специально для тех, кто ценит сочетание качества и эстетики. Используемые материалы, такие как силикон и пластик, обеспечивают прочность и долговечность, гарантируя, что чехол прослужит вам долго. Черный и прозрачный цвета корпуса добавляют изысканности и универсальности, легко сочетаются с любым стилем и подойдут как для деловой встречи, так и для повседневного использования. Этот чехол от бренда Xundd не только защищает ваш телефон от царапин и ударов, но и сохраняет его первоначальный вид благодаря продуманному дизайну.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол-накладка Xundd Alpha для iPhone 12 Pro, противоударный, черный - стоимость товара 960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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