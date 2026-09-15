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Чехол-накладка Xundd Alpha для iPhone 12 Pro, противоударный, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол-накладка Xundd Alpha для iPhone 12 Pro, противоударный, черный

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Чехол-накладка Xundd Alpha для iPhone 12 Pro, противоударный, черный - фото 1
Чехол-накладка Xundd Alpha для iPhone 12 Pro, противоударный, черный - фото 2
Чехол-накладка Xundd Alpha для iPhone 12 Pro, противоударный, черный - фото 3
Чехол-накладка Xundd Alpha для iPhone 12 Pro, противоударный, черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бампер
Материал
силикон, пластик
Совместимость
iPhone 12 Pro
Цвет
черный, прозрачный
  • Чехол-накладка Xundd Alpha для iPhone 12 Pro, противоударный, черный - фото 1
  • Чехол-накладка Xundd Alpha для iPhone 12 Pro, противоударный, черный - фото 2
  • Чехол-накладка Xundd Alpha для iPhone 12 Pro, противоударный, черный - фото 3
  • Чехол-накладка Xundd Alpha для iPhone 12 Pro, противоударный, черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
960 руб.  1 340 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 538052
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол-накладка Xundd Alpha для iPhone 12 Pro, противоударный, черный
960 руб. -28%
1 340 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xundd
Тип товара
Бампер
Материал
силикон, пластик
Совместимость
iPhone 12 Pro
Цвет
черный, прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Чехол-накладка Xundd Alpha для iPhone 12 Pro, противоударный, черный

Чехлы для телефонов Xundd — это надежная защита и стильный аксессуар для вашего устройства. Данный бампер разработан специально для тех, кто ценит сочетание качества и эстетики. Используемые материалы, такие как силикон и пластик, обеспечивают прочность и долговечность, гарантируя, что чехол прослужит вам долго. Черный и прозрачный цвета корпуса добавляют изысканности и универсальности, легко сочетаются с любым стилем и подойдут как для деловой встречи, так и для повседневного использования. Этот чехол от бренда Xundd не только защищает ваш телефон от царапин и ударов, но и сохраняет его первоначальный вид благодаря продуманному дизайну.

Отзывы о товаре Чехол-накладка Xundd Alpha для iPhone 12 Pro, противоударный, черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Xundd
Тип товара
Бампер
Материал
силикон, пластик
Совместимость
iPhone 12 Pro
Цвет
черный, прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Чехлы для телефонов Xundd — это надежная защита и стильный аксессуар для вашего устройства. Данный бампер разработан специально для тех, кто ценит сочетание качества и эстетики. Используемые материалы, такие как силикон и пластик, обеспечивают прочность и долговечность, гарантируя, что чехол прослужит вам долго. Черный и прозрачный цвета корпуса добавляют изысканности и универсальности, легко сочетаются с любым стилем и подойдут как для деловой встречи, так и для повседневного использования. Этот чехол от бренда Xundd не только защищает ваш телефон от царапин и ударов, но и сохраняет его первоначальный вид благодаря продуманному дизайну.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол-накладка Xundd Alpha для iPhone 12 Pro, противоударный, черный - стоимость товара 960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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