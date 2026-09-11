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Адаптер Red Line c Lightning на 8-pin/Jack 3.5 мм, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер Red Line c Lightning на 8-pin/Jack 3.5 мм, черный

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Адаптер Red Line c Lightning на 8-pin/Jack 3.5 мм, черный - фото 1
Адаптер Red Line c Lightning на 8-pin/Jack 3.5 мм, черный - фото 2
Адаптер Red Line c Lightning на 8-pin/Jack 3.5 мм, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Разъем 1
Lightning
Разъем 2
Jack 3.5 (m)
Выходной ток, A
1
Совместимость
Apple
Цвет
черный
  • Адаптер Red Line c Lightning на 8-pin/Jack 3.5 мм, черный - фото 1
  • Адаптер Red Line c Lightning на 8-pin/Jack 3.5 мм, черный - фото 2
  • Адаптер Red Line c Lightning на 8-pin/Jack 3.5 мм, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 535192
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Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Адаптер
Разъем подключения
Lightning, Jack 3.5
Разъем 1
Lightning
Разъем 2
Jack 3.5 (m)
Выходной ток, A
1
Совместимость
Apple
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
100

Описание товара Адаптер Red Line c Lightning на 8-pin/Jack 3.5 мм, черный

Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.



Теги товара: lightning

Отзывы о товаре Адаптер Red Line c Lightning на 8-pin/Jack 3.5 мм, черный




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Адаптер
Разъем подключения
Lightning, Jack 3.5
Разъем 1
Lightning
Разъем 2
Jack 3.5 (m)
Выходной ток, A
1
Совместимость
Apple
Цвет
черный
Описание
Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.


Теги товара: lightning
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер Red Line c Lightning на 8-pin/Jack 3.5 мм, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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