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Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU)

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Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU) - фото 1
Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU) - фото 2
Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU) - фото 3
Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU) - фото 4
Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU) - фото 5
Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU) - фото 6
Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU) - фото 7
Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU) - фото 8
Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU) - фото 9
Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU) - фото 10
Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU) - фото 11
Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU) - фото 12
Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для пылесосов
Назначение
для пылесосов
  • Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU) - фото 1
  • Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU) - фото 2
  • Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU) - фото 3
  • Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU) - фото 4
  • Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU) - фото 5
  • Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU) - фото 6
  • Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU) - фото 7
  • Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU) - фото 8
  • Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU) - фото 9
  • Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU) - фото 10
  • Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU) - фото 11
  • Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU) - фото 12
  • Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
8 990 руб.  13 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 534620
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Аксессуары для пылесосов
Высота, мм
39.7
Длина, м
46.8
Количество в упаковке, шт
станция самоочистки, документация, кабель питания, мешокx2 шт
Совместимость
Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra
Ширина, мм
40
Назначение
для пылесосов
Тип пылесборника
Мешок-пылесборник
Тип фильтра
HEPA
Прочее
пополнение заряда аккумулятора робота-пылесоса, самозакрывающийся мешок-пылесборник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х40
Вес, кг.
7.5

Описание товара Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU)

Станция самоочистки Xiaomi BHR5196EU предназначена для автоматической очистки робота-пылесоса Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra от собранного мусора. В корпусе расположен контейнер для размещения самозакрывающегося мешка, который изготовлен из многослойного синтетического материала и обладает емкостью 0.4 л. Фильтрующий элемент стандарта HEPA обеспечивает тщательное задержание частиц пыли и аллергенов, предотвращая их попадание в воздух. Станция Xiaomi BHR5196EU работает от электросети и синхронизируется со смартфоном посредством Wi-Fi для удаленного управления с помощью приложения. В комплекте поставляются 2 пылесборника.

Отзывы о товаре Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Аксессуары для пылесосов
Высота, мм
39.7
Длина, м
46.8
Количество в упаковке, шт
станция самоочистки, документация, кабель питания, мешокx2 шт
Совместимость
Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra
Ширина, мм
40
Назначение
для пылесосов
Тип пылесборника
Мешок-пылесборник
Тип фильтра
HEPA
Прочее
пополнение заряда аккумулятора робота-пылесоса, самозакрывающийся мешок-пылесборник
Страна производитель
Китай
Описание
Станция самоочистки Xiaomi BHR5196EU предназначена для автоматической очистки робота-пылесоса Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra от собранного мусора. В корпусе расположен контейнер для размещения самозакрывающегося мешка, который изготовлен из многослойного синтетического материала и обладает емкостью 0.4 л. Фильтрующий элемент стандарта HEPA обеспечивает тщательное задержание частиц пыли и аллергенов, предотвращая их попадание в воздух. Станция Xiaomi BHR5196EU работает от электросети и синхронизируется со смартфоном посредством Wi-Fi для удаленного управления с помощью приложения. В комплекте поставляются 2 пылесборника.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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