Top.Mail.Ru
Пеногенератор для минимоек, ЗУБР 70401-375, для пистолета 375 серии купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пеногенератор для минимоек, ЗУБР 70401-375, для пистолета 375 серии

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пеногенератор для минимоек, ЗУБР 70401-375, для пистолета 375 серии - фото 1
Пеногенератор для минимоек, ЗУБР 70401-375, для пистолета 375 серии - фото 2
Пеногенератор для минимоек, ЗУБР 70401-375, для пистолета 375 серии - фото 3
Пеногенератор для минимоек, ЗУБР 70401-375, для пистолета 375 серии - фото 4
Пеногенератор для минимоек, ЗУБР 70401-375, для пистолета 375 серии - фото 5
Пеногенератор для минимоек, ЗУБР 70401-375, для пистолета 375 серии - фото 6
Пеногенератор для минимоек, ЗУБР 70401-375, для пистолета 375 серии - фото 7
Пеногенератор для минимоек, ЗУБР 70401-375, для пистолета 375 серии - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для моек
  • Пеногенератор для минимоек, ЗУБР 70401-375, для пистолета 375 серии - фото 1
  • Пеногенератор для минимоек, ЗУБР 70401-375, для пистолета 375 серии - фото 2
  • Пеногенератор для минимоек, ЗУБР 70401-375, для пистолета 375 серии - фото 3
  • Пеногенератор для минимоек, ЗУБР 70401-375, для пистолета 375 серии - фото 4
  • Пеногенератор для минимоек, ЗУБР 70401-375, для пистолета 375 серии - фото 5
  • Пеногенератор для минимоек, ЗУБР 70401-375, для пистолета 375 серии - фото 6
  • Пеногенератор для минимоек, ЗУБР 70401-375, для пистолета 375 серии - фото 7
  • Пеногенератор для минимоек, ЗУБР 70401-375, для пистолета 375 серии - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
2 050 руб.  2 438 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 534398
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аксессуары для моек
Размеры в упаковке, см
22х13х9
Вес, г.
600

Описание товара Пеногенератор для минимоек, ЗУБР 70401-375, для пистолета 375 серии

Пеногенератор ЗУБР 70401-375, предназначен для формирования пенообразного слоя моющего средства на очищаемом изделии. Полностью совместим с пистолетом ЗУБР 70410-375. Регулировка выхода пены. Большой объем для длительного пользования.

Отзывы о товаре Пеногенератор для минимоек, ЗУБР 70401-375, для пистолета 375 серии




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аксессуары для моек
Описание
Пеногенератор ЗУБР 70401-375, предназначен для формирования пенообразного слоя моющего средства на очищаемом изделии. Полностью совместим с пистолетом ЗУБР 70410-375. Регулировка выхода пены. Большой объем для длительного пользования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пеногенератор для минимоек, ЗУБР 70401-375, для пистолета 375 серии - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2050 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...