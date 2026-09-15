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Защитное стекло на камеру BoraSCO Hybrid Glass для Xiaomi Redmi 10С купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитное стекло на камеру BoraSCO Hybrid Glass для Xiaomi Redmi 10С

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Защитное стекло на камеру BoraSCO Hybrid Glass для Xiaomi Redmi 10С
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%
200 руб.  540 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 531253
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Защитное стекло на камеру BoraSCO Hybrid Glass для Xiaomi Redmi 10С
200 руб. -63%
540 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Xiaomi Redmi 10С
Применение
на камеру
Твердость
9
Толщина
0.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х1
Вес, г.
30

Описание товара Защитное стекло на камеру BoraSCO Hybrid Glass для Xiaomi Redmi 10С

Защитные стекла и пленки BoraSCO для телефонов обеспечат надежную защиту ваших устройств от царапин, пыли и повреждений. Эти изделия специально разработаны для защиты камеры вашего телефона, что особенно важно для тех, кто часто использует устройство для съемки. Одним из ключевых достоинств защитного стекла BoraSCO является его толщина всего 0.2 мм. Такой тонкий дизайн практически не добавляет лишнего объема, сохраняя эстетичный внешний вид устройства и его функциональность. Стекло выполнено из высококачественных материалов и отличается твердостью уровня 9 по шкале Мооса, что свидетельствует о его исключительной прочности и устойчивости к механическим повреждениям. Продукция BoraSCO – это выбор в пользу защиты и долговечности ваших устройств. Сочетание минимальной толщины и высокой степени твердости делает эти защитные стекла и пленки идеальным решением для тех, кто хочет уберечь свой смартфон от неприятностей без ущерба для качества съемки и комфорта использования.

Отзывы о товаре Защитное стекло на камеру BoraSCO Hybrid Glass для Xiaomi Redmi 10С




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Xiaomi Redmi 10С
Применение
на камеру
Твердость
9
Толщина
0.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки BoraSCO для телефонов обеспечат надежную защиту ваших устройств от царапин, пыли и повреждений. Эти изделия специально разработаны для защиты камеры вашего телефона, что особенно важно для тех, кто часто использует устройство для съемки. Одним из ключевых достоинств защитного стекла BoraSCO является его толщина всего 0.2 мм. Такой тонкий дизайн практически не добавляет лишнего объема, сохраняя эстетичный внешний вид устройства и его функциональность. Стекло выполнено из высококачественных материалов и отличается твердостью уровня 9 по шкале Мооса, что свидетельствует о его исключительной прочности и устойчивости к механическим повреждениям. Продукция BoraSCO – это выбор в пользу защиты и долговечности ваших устройств. Сочетание минимальной толщины и высокой степени твердости делает эти защитные стекла и пленки идеальным решением для тех, кто хочет уберечь свой смартфон от неприятностей без ущерба для качества съемки и комфорта использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло на камеру BoraSCO Hybrid Glass для Xiaomi Redmi 10С – стоимость товара 200 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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