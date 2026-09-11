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Защитное стекло Mango Device для HTC One M8 (0.33mm 2.5D) MDG-HM8 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитное стекло Mango Device для HTC One M8 (0.33mm 2.5D) MDG-HM8

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Защитное стекло Mango Device для HTC One M8 (0.33mm 2.5D) MDG-HM8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 530115
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Характеристики

Бренд
Mango
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Защитное стекло Mango Device для HTC One M8 (0.33mm 2.5D) MDG-HM8

Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необходимые отверстия и вырезы. Идеально соответствует заявленной модели.

Отзывы о товаре Защитное стекло Mango Device для HTC One M8 (0.33mm 2.5D) MDG-HM8




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Характеристики
Бренд
Mango
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Описание
Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необходимые отверстия и вырезы. Идеально соответствует заявленной модели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло Mango Device для HTC One M8 (0.33mm 2.5D) MDG-HM8 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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