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Защитная плёнка для Apple iPhone4/4S Mirror Screen (HW-0110009) зеркальная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитная плёнка для Apple iPhone4/4S Mirror Screen (HW-0110009) зеркальная

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Защитная плёнка для Apple iPhone4/4S Mirror Screen (HW-0110009) зеркальная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 530105
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Защитная плёнка для Apple iPhone4/4S Mirror Screen (HW-0110009) зеркальная
330 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Защитная плёнка для Apple iPhone4/4S Mirror Screen (HW-0110009) зеркальная

Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необходимые отверстия и вырезы. Идеально соответствует заявленной модели.

Отзывы о товаре Защитная плёнка для Apple iPhone4/4S Mirror Screen (HW-0110009) зеркальная




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Страна производитель
Китай
Описание
Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необходимые отверстия и вырезы. Идеально соответствует заявленной модели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитная плёнка для Apple iPhone4/4S Mirror Screen (HW-0110009) зеркальная - данный товар вы можете купить по цене 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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