Уцененный товар Картридж лазерный Cactus CS-CF531A-MPS голубой (2700стр.) для HP LaserJetM154/M180n/M181fw уцененный, 529665
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж
Причина уценки
вскрыта упаковка.
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
для HP LaserJetM154/M180n/M181fw
Цвет
Cyan
Ресурс печати, копий
2700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%280 руб. 930 руб.
В наличии
Код товара: 529665
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280 руб. -70%
930 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж
Причина уценки
вскрыта упаковка.
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
для HP LaserJetM154/M180n/M181fw
Цвет
Cyan
Ресурс печати, копий
2700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х12
Вес, г.
580
Описание товара Уцененный товар Картридж лазерный Cactus CS-CF531A-MPS голубой (2700стр.) для HP LaserJetM154/M180n/M181fw уцененный
Гарантия: 14 дней.
Внешний вид: незначительные загрязнения.
Комплектация: картридж, руководство, коробка.
Причина уценки: вскрыта упаковка.
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Бренд
Тип товара
Картридж
Причина уценки
вскрыта упаковка.
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
для HP LaserJetM154/M180n/M181fw
Цвет
Cyan
Ресурс печати, копий
2700
Страна производитель
Китай
Гарантия: 14 дней.
Внешний вид: незначительные загрязнения.
Комплектация: картридж, руководство, коробка.
Причина уценки: вскрыта упаковка.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Уцененный товар Картридж лазерный Cactus CS-CF531A-MPS голубой (2700стр.) для HP LaserJetM154/M180n/M181fw уцененный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 280 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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