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Уцененный товар Картридж лазерный Cactus CS-CF531A-MPS голубой (2700стр.) для HP LaserJetM154/M180n/M181fw уцененный купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 529665
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Уцененный товар Картридж лазерный Cactus CS-CF531A-MPS голубой (2700стр.) для HP LaserJetM154/M180n/M181fw уцененный, 529665

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Уценка
Картридж лазерный Cactus CS-CF531A-MPS голубой (2700стр.) для HP LaserJetM154/M180n/M181fw уцененный - фото 1
Уценка
Картридж лазерный Cactus CS-CF531A-MPS голубой (2700стр.) для HP LaserJetM154/M180n/M181fw уцененный - фото 2
Уценка
Картридж лазерный Cactus CS-CF531A-MPS голубой (2700стр.) для HP LaserJetM154/M180n/M181fw уцененный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж
Причина уценки
вскрыта упаковка.
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
для HP LaserJetM154/M180n/M181fw
Цвет
Cyan
Ресурс печати, копий
2700
  • Картридж лазерный Cactus CS-CF531A-MPS голубой (2700стр.) для HP LaserJetM154/M180n/M181fw уцененный - фото 1
  • Картридж лазерный Cactus CS-CF531A-MPS голубой (2700стр.) для HP LaserJetM154/M180n/M181fw уцененный - фото 2
  • Картридж лазерный Cactus CS-CF531A-MPS голубой (2700стр.) для HP LaserJetM154/M180n/M181fw уцененный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
280 руб.  930 руб. 
Начислим 5 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 529665
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Картридж лазерный Cactus CS-CF531A-MPS голубой (2700стр.) для HP LaserJetM154/M180n/M181fw уцененный
280 руб. -70%
930 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж
Причина уценки
вскрыта упаковка.
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
для HP LaserJetM154/M180n/M181fw
Цвет
Cyan
Ресурс печати, копий
2700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х12
Вес, г.
580

Описание товара Уцененный товар Картридж лазерный Cactus CS-CF531A-MPS голубой (2700стр.) для HP LaserJetM154/M180n/M181fw уцененный

Картридж лазерный Cactus CS-CF531A-MPS голубой (2700стр.) для HP LaserJetM154/M180n/M181fw

Гарантия: 14 дней.
Внешний вид: незначительные загрязнения.
Комплектация: картридж, руководство, коробка.
Причина уценки: вскрыта упаковка.

Отзывы о товаре Уцененный товар Картридж лазерный Cactus CS-CF531A-MPS голубой (2700стр.) для HP LaserJetM154/M180n/M181fw уцененный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж
Причина уценки
вскрыта упаковка.
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
для HP LaserJetM154/M180n/M181fw
Цвет
Cyan
Ресурс печати, копий
2700
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж лазерный Cactus CS-CF531A-MPS голубой (2700стр.) для HP LaserJetM154/M180n/M181fw

Гарантия: 14 дней.
Внешний вид: незначительные загрязнения.
Комплектация: картридж, руководство, коробка.
Причина уценки: вскрыта упаковка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Картридж лазерный Cactus CS-CF531A-MPS голубой (2700стр.) для HP LaserJetM154/M180n/M181fw уцененный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 280 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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