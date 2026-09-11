Описание товара Память оперативная DDR4 AMD R7 Performance Series Black 16GB (R7416G2133U2S-UO)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти идеально подходит для пользователей, которые собирают или модернизируют домашний или игровой ПК на базе процессоров AMD, стремясь получить сбалансированную производительность без лишних переплат. С суммарным объёмом 16 ГБ вы легко справитесь с современными играми на высоких настройках, одновременной работой в десятках вкладок браузера, офисными приложениями и нетребовательным монтажом. Это отличный выбор для тех, кому важна стабильность и гарантированная совместимость с платформой, а не экстремальный разгон.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули используют стандарт DDR4, который на момент своего выхода предлагал повышенную частоту и энергоэффективность по сравнению с DDR3. Форм-фактор DIMM означает, что эти планки предназначены для установки в стандартные слоты настольных материнских плат и не подойдут для ноутбуков. Важно помнить, что слоты DDR4 имеют физический ключ, исключающий установку неподходящего поколения памяти, что защищает от ошибок при сборке.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 2133 МГц является базовой для стандарта JEDEC DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для комфортного большинства задач. Такой объём и скорость позволят системе быстро переключаться между приложениями, уменьшат подтормаживания в играх при открытых фоновых программах и обеспечат плавную работу в ресурсоёмких средах.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Данные модули работают на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и нагреву. Стоит обратить внимание, что эта серия памяти оптимизирована для работы с профилями разгона AMD, что позволяет в совместимых системах автоматически задействовать более агрессивные настройки частоты и таймингов прямо из BIOS. Это избавляет от необходимости ручной сложной настройки для получения максимальной из возможной для этих планок производительности.

Совместимость с платформой

Память специально разработана и протестирована для стабильной работы с платформами AMD, в первую очередь с процессорами серий Ryzen и соответствующими материнскими платами. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DDR4 и поддерживает данную частоту памяти, так как возможности разгона могут ограничиваться чипсетом и конкретной моделью платы. Для активации профилей производительности может потребоваться последняя версия BIOS/UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены стильными чёрными алюминиевыми радиаторами, которые не только придают сборке аккуратный вид, но и эффективно отводят тепло от чипов памяти при длительной нагрузке, способствуя стабильности. Низкопрофильный дизайн радиаторов сводит к минимуму риск конфликта с установкой крупных башенных процессорных кулеров, что является важным плюсом при сборке компактных систем.

Комплектность, режимы работы и расширение

Продаваясь комплектом из двух идентичных модулей, эта оперативная память изначально рассчитана на работу в двухканальном режиме. При правильной установке в слоты материнской платы, обычно помеченные одним цветом, двухканальный режим значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, что положительно сказывается на производительности в играх и приложениях. Для дальнейшего расширения до 32 ГБ рекомендуется приобретать точно такой же комплект.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это совместимость исключительно с платформами, использующими память стандарта DDR4, более старые или новые поколения (DDR3, DDR5) физически не подойдут. Хотя модули поддерживают профили разгона, конечная достижимая частота зависит от возможностей вашей материнской платы и процессора. Этот комплект станет оптимальным выбором для геймеров и пользователей, которым нужен надёжный и сбалансированный объём в 16 ГБ для современных задач без стремления к рекордным частотам, а тем, кто работает с профессиональным монтажом или тяжёлым рендерингом, возможно, стоит сразу рассмотреть варианты с большим объёмом.