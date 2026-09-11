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Защитное стекло Deppa 2,5D для Honor X8, Full Glue, 0.3 мм, черная рамка 62893 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитное стекло Deppa 2,5D для Honor X8, Full Glue, 0.3 мм, черная рамка 62893

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Защитное стекло Deppa 2,5D для Honor X8, Full Glue, 0.3 мм, черная рамка 62893
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 529152
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Характеристики

Бренд
DEPPA
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
35

Описание товара Защитное стекло Deppa 2,5D для Honor X8, Full Glue, 0.3 мм, черная рамка 62893

Закаленное стекло Deppa 2.5D Full Glue защитит экран вашего смартфона от повреждений и царапин при самом активном использовании. Идеально соответствует заявленной модели. Усиленная защита. Алюмосиликатное химически закаленное стекло по сравнению с обычными обладает повышенным сопротивлением к ударам и устойчивостью к царапинам. Идеальная чистота. Олеофобное покрытие позволяет легко очищать поверхность экрана от загрязнений и отпечатков пальцев. Абсолютный комфорт. Толщина стекла 0, 3 мм и клеевой состав по всей поверхности стекла не изменят чувствительности и время отклика дисплея. Полная интеграция. Обработка острых граней стекла 2, 5D подчеркивает обтекаемость корпуса устройства и делает его незаметным при касании, а черная рамка по краям повторяет дизайн экрана.

Отзывы о товаре Защитное стекло Deppa 2,5D для Honor X8, Full Glue, 0.3 мм, черная рамка 62893




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Характеристики
Бренд
DEPPA
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Описание
Закаленное стекло Deppa 2.5D Full Glue защитит экран вашего смартфона от повреждений и царапин при самом активном использовании. Идеально соответствует заявленной модели. Усиленная защита. Алюмосиликатное химически закаленное стекло по сравнению с обычными обладает повышенным сопротивлением к ударам и устойчивостью к царапинам. Идеальная чистота. Олеофобное покрытие позволяет легко очищать поверхность экрана от загрязнений и отпечатков пальцев. Абсолютный комфорт. Толщина стекла 0, 3 мм и клеевой состав по всей поверхности стекла не изменят чувствительности и время отклика дисплея. Полная интеграция. Обработка острых граней стекла 2, 5D подчеркивает обтекаемость корпуса устройства и делает его незаметным при касании, а черная рамка по краям повторяет дизайн экрана.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло Deppa 2,5D для Honor X8, Full Glue, 0.3 мм, черная рамка 62893 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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