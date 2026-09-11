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Органайзер с выдвижными ящиками АВТОЭЛЕКТРИКА ASM 36 -390 4000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Органайзер с выдвижными ящиками АВТОЭЛЕКТРИКА ASM 36 -390 4000

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Органайзер с выдвижными ящиками АВТОЭЛЕКТРИКА ASM 36 -390 4000 - фото 1
Органайзер с выдвижными ящиками АВТОЭЛЕКТРИКА ASM 36 -390 4000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Органайзер
Комплектация
Органайзер с выдвижными ящиками
Материал
пластик
Количество отделений
46
  • Органайзер с выдвижными ящиками АВТОЭЛЕКТРИКА ASM 36 -390 4000 - фото 1
  • Органайзер с выдвижными ящиками АВТОЭЛЕКТРИКА ASM 36 -390 4000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 528597
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Характеристики

Бренд
АВТОЭЛЕКТРИКА
Тип товара
Органайзер
Комплектация
Органайзер с выдвижными ящиками
Материал
пластик
Количество отделений
46
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х32х14
Вес, кг.
1.9

Описание товара Органайзер с выдвижными ящиками АВТОЭЛЕКТРИКА ASM 36 -390 4000

Органайзер из пластика весом всего 1,9 кг — ваш незаменимый помощник для удобного хранения и транспортировки мелочей. Целых 46 отделений позволяют разложить всё по местам: инструменты, крепёж, аксессуары всегда под рукой и на виду. Компактный и лёгкий, такой органайзер легко брать с собой в дорогу или использовать в мастерской. Прочный пластиковый корпус обеспечивает защиту содержимого и долгий срок службы.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Органайзер с выдвижными ящиками АВТОЭЛЕКТРИКА ASM 36 -390 4000




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Характеристики
Бренд
АВТОЭЛЕКТРИКА
Тип товара
Органайзер
Комплектация
Органайзер с выдвижными ящиками
Материал
пластик
Количество отделений
46
Страна производитель
Китай
Описание
Органайзер из пластика весом всего 1,9 кг — ваш незаменимый помощник для удобного хранения и транспортировки мелочей. Целых 46 отделений позволяют разложить всё по местам: инструменты, крепёж, аксессуары всегда под рукой и на виду. Компактный и лёгкий, такой органайзер легко брать с собой в дорогу или использовать в мастерской. Прочный пластиковый корпус обеспечивает защиту содержимого и долгий срок службы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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