Органайзер с выдвижными ящиками АВТОЭЛЕКТРИКА ASM 36 -390 4000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Органайзер
Комплектация
Органайзер с выдвижными ящиками
Материал
пластик
Количество отделений
46
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 528597
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Органайзер
Комплектация
Органайзер с выдвижными ящиками
Материал
пластик
Количество отделений
46
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х32х14
Вес, кг.
1.9
Описание товара Органайзер с выдвижными ящиками АВТОЭЛЕКТРИКА ASM 36 -390 4000
Органайзер из пластика весом всего 1,9 кг — ваш незаменимый помощник для удобного хранения и транспортировки мелочей. Целых 46 отделений позволяют разложить всё по местам: инструменты, крепёж, аксессуары всегда под рукой и на виду. Компактный и лёгкий, такой органайзер легко брать с собой в дорогу или использовать в мастерской. Прочный пластиковый корпус обеспечивает защиту содержимого и долгий срок службы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Органайзер
Комплектация
Органайзер с выдвижными ящиками
Материал
пластик
Количество отделений
46
Страна производитель
Китай
Органайзер из пластика весом всего 1,9 кг — ваш незаменимый помощник для удобного хранения и транспортировки мелочей. Целых 46 отделений позволяют разложить всё по местам: инструменты, крепёж, аксессуары всегда под рукой и на виду. Компактный и лёгкий, такой органайзер легко брать с собой в дорогу или использовать в мастерской. Прочный пластиковый корпус обеспечивает защиту содержимого и долгий срок службы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Органайзер с выдвижными ящиками АВТОЭЛЕКТРИКА ASM 36 -390 4000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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