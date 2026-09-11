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Набор Технолог Castlecraft "Древний мир" крепость арт.00299 /7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор Технолог Castlecraft "Древний мир" крепость арт.00299 /7

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Набор Технолог Castlecraft &quot;Древний мир&quot; крепость арт.00299 /7 - фото 1
Набор Технолог Castlecraft &quot;Древний мир&quot; крепость арт.00299 /7 - фото 2
Набор Технолог Castlecraft &quot;Древний мир&quot; крепость арт.00299 /7 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор Технолог Castlecraft &quot;Древний мир&quot; крепость арт.00299 /7 - фото 1
  • Набор Технолог Castlecraft &quot;Древний мир&quot; крепость арт.00299 /7 - фото 2
  • Набор Технолог Castlecraft &quot;Древний мир&quot; крепость арт.00299 /7 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527627
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Характеристики

Бренд
Технолог
Тип товара
Игровые наборы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х18х5
Вес, кг.
1

Описание товара Набор Технолог Castlecraft "Древний мир" крепость арт.00299 /7

Игровой набор Технолог Castlecraft Древний мир 00299 /7 без сомнения понравится любому ребенку. Развивает творческое мышление и фантазию, тренирует мелкую моторику, расширяет кругозор.Игровой набор-конструктор включает различные элементы для сборки. Данный набор можно использовать в настольных играх, например ролевых играх от Технолога. Также конструктор дополняется благодаря другим наборам миниатюр от Технолога.

Отзывы о товаре Набор Технолог Castlecraft "Древний мир" крепость арт.00299 /7




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Характеристики
Бренд
Технолог
Тип товара
Игровые наборы
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой набор Технолог Castlecraft Древний мир 00299 /7 без сомнения понравится любому ребенку. Развивает творческое мышление и фантазию, тренирует мелкую моторику, расширяет кругозор.Игровой набор-конструктор включает различные элементы для сборки. Данный набор можно использовать в настольных играх, например ролевых играх от Технолога. Также конструктор дополняется благодаря другим наборам миниатюр от Технолога.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор Технолог Castlecraft "Древний мир" крепость арт.00299 /7 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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