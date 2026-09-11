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Корзина для игрушек Играем вместе "Синий трактор" 36х58 см арт.LB-BT /24 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корзина для игрушек Играем вместе "Синий трактор" 36х58 см арт.LB-BT /24

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Корзина для игрушек Играем вместе &quot;Синий трактор&quot; 36х58 см арт.LB-BT /24 - фото 1
Корзина для игрушек Играем вместе &quot;Синий трактор&quot; 36х58 см арт.LB-BT /24 - фото 2
Корзина для игрушек Играем вместе &quot;Синий трактор&quot; 36х58 см арт.LB-BT /24 - фото 3
Корзина для игрушек Играем вместе &quot;Синий трактор&quot; 36х58 см арт.LB-BT /24 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корзина
  • Корзина для игрушек Играем вместе &quot;Синий трактор&quot; 36х58 см арт.LB-BT /24 - фото 1
  • Корзина для игрушек Играем вместе &quot;Синий трактор&quot; 36х58 см арт.LB-BT /24 - фото 2
  • Корзина для игрушек Играем вместе &quot;Синий трактор&quot; 36х58 см арт.LB-BT /24 - фото 3
  • Корзина для игрушек Играем вместе &quot;Синий трактор&quot; 36х58 см арт.LB-BT /24 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
650 руб.  940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527463
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Характеристики

Бренд
Играем вместе.
Тип товара
Корзина
Дополнительно
вес 418 г
Материал
текстиль
Цвет
мультиколор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х36х36
Вес, г.
520

Описание товара Корзина для игрушек Играем вместе "Синий трактор" 36х58 см арт.LB-BT /24

Корзина для игрушек Синий Трактор – это идеальное место для хранения игрушек. Она станет отличным подарком для ребенка на любой праздник.



Смотрите также: Детские мольберты

Отзывы о товаре Корзина для игрушек Играем вместе "Синий трактор" 36х58 см арт.LB-BT /24




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Характеристики
Бренд
Играем вместе.
Тип товара
Корзина
Дополнительно
вес 418 г
Материал
текстиль
Цвет
мультиколор
Страна производитель
Китай
Описание
Корзина для игрушек Синий Трактор – это идеальное место для хранения игрушек. Она станет отличным подарком для ребенка на любой праздник.


Смотрите также: Детские мольберты
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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