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Коврик-пазл Играем вместе "Дисней Тачки" круглый, 21 сегмент, диаметр 90см, в сумке арт.FS-CARS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коврик-пазл Играем вместе "Дисней Тачки" круглый, 21 сегмент, диаметр 90см, в сумке арт.FS-CARS

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Коврик-пазл Играем вместе &quot;Дисней Тачки&quot; круглый, 21 сегмент, диаметр 90см, в сумке арт.FS-CARS - фото 1
Коврик-пазл Играем вместе &quot;Дисней Тачки&quot; круглый, 21 сегмент, диаметр 90см, в сумке арт.FS-CARS - фото 2
Коврик-пазл Играем вместе &quot;Дисней Тачки&quot; круглый, 21 сегмент, диаметр 90см, в сумке арт.FS-CARS - фото 3
Коврик-пазл Играем вместе &quot;Дисней Тачки&quot; круглый, 21 сегмент, диаметр 90см, в сумке арт.FS-CARS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающий коврик
  • Коврик-пазл Играем вместе &quot;Дисней Тачки&quot; круглый, 21 сегмент, диаметр 90см, в сумке арт.FS-CARS - фото 1
  • Коврик-пазл Играем вместе &quot;Дисней Тачки&quot; круглый, 21 сегмент, диаметр 90см, в сумке арт.FS-CARS - фото 2
  • Коврик-пазл Играем вместе &quot;Дисней Тачки&quot; круглый, 21 сегмент, диаметр 90см, в сумке арт.FS-CARS - фото 3
  • Коврик-пазл Играем вместе &quot;Дисней Тачки&quot; круглый, 21 сегмент, диаметр 90см, в сумке арт.FS-CARS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
1 120 руб.  2 074 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527462
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Характеристики

Бренд
Играем вместе.
Тип товара
Развивающий коврик
Возраст
от 3 мес.
Материал
вспененный полимер
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Тип товара
коврик-пазл
Ширина, см
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х12
Вес, г.
720

Описание товара Коврик-пазл Играем вместе "Дисней Тачки" круглый, 21 сегмент, диаметр 90см, в сумке арт.FS-CARS

Развивающий коврик Играем вместе Дисней Тачки FS-CARS без сомнения порадует не только ребенка, но и его родителей. Коврик-пазл Тачки сделан не только для игры, но и для развития ребенка. Он состоит из 21-го яркого, большого сегмента, на каждом из которых вырезана цифра и изображены разные машинки из знаменитого мультфильма. Коврик будет служить мягкой площадкой для игр, полем для развития мелкой моторики, изучения цифр, форм фигур и цветов.



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Отзывы о товаре Коврик-пазл Играем вместе "Дисней Тачки" круглый, 21 сегмент, диаметр 90см, в сумке арт.FS-CARS




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Характеристики
Бренд
Играем вместе.
Тип товара
Развивающий коврик
Возраст
от 3 мес.
Материал
вспененный полимер
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Тип товара
коврик-пазл
Ширина, см
90
Страна производитель
Китай
Описание
Развивающий коврик Играем вместе Дисней Тачки FS-CARS без сомнения порадует не только ребенка, но и его родителей. Коврик-пазл Тачки сделан не только для игры, но и для развития ребенка. Он состоит из 21-го яркого, большого сегмента, на каждом из которых вырезана цифра и изображены разные машинки из знаменитого мультфильма. Коврик будет служить мягкой площадкой для игр, полем для развития мелкой моторики, изучения цифр, форм фигур и цветов.


Смотрите также: Детские мольберты
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Отзывы


Коврик-пазл Играем вместе "Дисней Тачки" круглый, 21 сегмент, диаметр 90см, в сумке арт.FS-CARS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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