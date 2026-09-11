Top.Mail.Ru
Магнитная игра Нескучные игры "Овощи на магнитах" 15 дет. арт.8352 /30 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Магнитная игра Нескучные игры "Овощи на магнитах" 15 дет. арт.8352 /30

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Магнитная игра Нескучные игры &quot;Овощи на магнитах&quot; 15 дет. арт.8352 /30 - фото 1
Магнитная игра Нескучные игры &quot;Овощи на магнитах&quot; 15 дет. арт.8352 /30 - фото 2
Магнитная игра Нескучные игры &quot;Овощи на магнитах&quot; 15 дет. арт.8352 /30 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
  • Магнитная игра Нескучные игры &quot;Овощи на магнитах&quot; 15 дет. арт.8352 /30 - фото 1
  • Магнитная игра Нескучные игры &quot;Овощи на магнитах&quot; 15 дет. арт.8352 /30 - фото 2
  • Магнитная игра Нескучные игры &quot;Овощи на магнитах&quot; 15 дет. арт.8352 /30 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
910 руб.  1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 525215
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Развивающая игра
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, г.
810

Описание товара Магнитная игра Нескучные игры "Овощи на магнитах" 15 дет. арт.8352 /30

Развивающая игра Нескучные игры Овощи на магнитах, 8352 /30 понравится любому малышу. Выполнена из экологически чистого дерева, включает в себя хорошо обработанные детали, безопасные для здоровья ребенка.

Отзывы о товаре Магнитная игра Нескучные игры "Овощи на магнитах" 15 дет. арт.8352 /30




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Развивающая игра
Страна производитель
Китай
Описание
Развивающая игра Нескучные игры Овощи на магнитах, 8352 /30 понравится любому малышу. Выполнена из экологически чистого дерева, включает в себя хорошо обработанные детали, безопасные для здоровья ребенка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Магнитная игра Нескучные игры "Овощи на магнитах" 15 дет. арт.8352 /30 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...