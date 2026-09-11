Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 4.5m (TCG255-4.5M)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
4.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 524796
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI - HDMI
Разъемы
HDMI (M)
Длина кабеля, м
4.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х5
Вес, г.
200
Описание товара Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 4.5m (TCG255-4.5M)
Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 4.5m (TCG255-4.5M). HDMI 2.1 кабель сверхскоростной Telecom 8K 4.5 метра (TCG255-4.5M). Переменная частота обновления (VRR) является прорывом для пользователей компьютерных и видеоигр . Она уменьшает или устраняет задержку, дрожание и разрыв кадра для более плавного и детализированного игрового процесса.
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Теги товара: кабели hdmi
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Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI - HDMI
Разъемы
HDMI (M)
Длина кабеля, м
4.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 4.5m (TCG255-4.5M). HDMI 2.1 кабель сверхскоростной Telecom 8K 4.5 метра (TCG255-4.5M). Переменная частота обновления (VRR) является прорывом для пользователей компьютерных и видеоигр . Она уменьшает или устраняет задержку, дрожание и разрыв кадра для более плавного и детализированного игрового процесса.
Смотрите также: Адаптеры и переходники, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Смотрите также: Адаптеры и переходники, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 4.5m (TCG255-4.5M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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