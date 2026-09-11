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Кабель VCOM HDMI AM/DVI(24+1)M, 7.5м, CU, 1080P@60Hz, (CG484GD-7.5M) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель VCOM HDMI AM/DVI(24+1)M, 7.5м, CU, 1080P@60Hz, (CG484GD-7.5M)

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Кабель VCOM HDMI AM/DVI(24+1)M, 7.5м, CU, 1080P@60Hz, (CG484GD-7.5M) - фото 1
Кабель VCOM HDMI AM/DVI(24+1)M, 7.5м, CU, 1080P@60Hz, (CG484GD-7.5M) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
7.5
  • Кабель VCOM HDMI AM/DVI(24+1)M, 7.5м, CU, 1080P@60Hz, (CG484GD-7.5M) - фото 1
  • Кабель VCOM HDMI AM/DVI(24+1)M, 7.5м, CU, 1080P@60Hz, (CG484GD-7.5M) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 524768
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Характеристики

Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI - DVI
Разъемы
HDMI (M), DVI-D (M)
Длина кабеля, м
7.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
520

Описание товара Кабель VCOM HDMI AM/DVI(24+1)M, 7.5м, CU, 1080P@60Hz, (CG484GD-7.5M)

Кабель VCOM HDMI AM/DVI(24+1)M, 7.5м, CU, 1080P@60Hz, (CG484GD-7.5M). Кабель HDMI -(DVI) предназначено для подключения к телевизору компьютера, а проще сказать использовать в качестве монитора телевизор. Особенностью данного подключения есть то что по DVI звук не передаётся.



Теги товара: кабели hdmi

Отзывы о товаре Кабель VCOM HDMI AM/DVI(24+1)M, 7.5м, CU, 1080P@60Hz, (CG484GD-7.5M)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI - DVI
Разъемы
HDMI (M), DVI-D (M)
Длина кабеля, м
7.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель VCOM HDMI AM/DVI(24+1)M, 7.5м, CU, 1080P@60Hz, (CG484GD-7.5M). Кабель HDMI -(DVI) предназначено для подключения к телевизору компьютера, а проще сказать использовать в качестве монитора телевизор. Особенностью данного подключения есть то что по DVI звук не передаётся.


Теги товара: кабели hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель VCOM HDMI AM/DVI(24+1)M, 7.5м, CU, 1080P@60Hz, (CG484GD-7.5M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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