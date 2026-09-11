Top.Mail.Ru
Настольная игра Gaga Games "Добро пожаловать в ДиноМир" арт.GG224 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Настольная игра Gaga Games "Добро пожаловать в ДиноМир" арт.GG224

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Настольная игра Gaga Games &quot;Добро пожаловать в ДиноМир&quot; арт.GG224 - фото 1
Настольная игра Gaga Games &quot;Добро пожаловать в ДиноМир&quot; арт.GG224 - фото 2
Настольная игра Gaga Games &quot;Добро пожаловать в ДиноМир&quot; арт.GG224 - фото 3
Настольная игра Gaga Games &quot;Добро пожаловать в ДиноМир&quot; арт.GG224 - фото 4
Настольная игра Gaga Games &quot;Добро пожаловать в ДиноМир&quot; арт.GG224 - фото 5
Настольная игра Gaga Games &quot;Добро пожаловать в ДиноМир&quot; арт.GG224 - фото 6
Настольная игра Gaga Games &quot;Добро пожаловать в ДиноМир&quot; арт.GG224 - фото 7
Настольная игра Gaga Games &quot;Добро пожаловать в ДиноМир&quot; арт.GG224 - фото 8
Настольная игра Gaga Games &quot;Добро пожаловать в ДиноМир&quot; арт.GG224 - фото 9
Настольная игра Gaga Games &quot;Добро пожаловать в ДиноМир&quot; арт.GG224 - фото 10
Настольная игра Gaga Games &quot;Добро пожаловать в ДиноМир&quot; арт.GG224 - фото 11
Настольная игра Gaga Games &quot;Добро пожаловать в ДиноМир&quot; арт.GG224 - фото 12
Настольная игра Gaga Games &quot;Добро пожаловать в ДиноМир&quot; арт.GG224 - фото 13
Настольная игра Gaga Games &quot;Добро пожаловать в ДиноМир&quot; арт.GG224 - фото 14
Настольная игра Gaga Games &quot;Добро пожаловать в ДиноМир&quot; арт.GG224 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Возраст от
12 лет
Максимальное количество участников
от 1
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
30-90 мин
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Добро пожаловать в ДиноМир&quot; арт.GG224 - фото 1
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Добро пожаловать в ДиноМир&quot; арт.GG224 - фото 2
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Добро пожаловать в ДиноМир&quot; арт.GG224 - фото 3
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Добро пожаловать в ДиноМир&quot; арт.GG224 - фото 4
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Добро пожаловать в ДиноМир&quot; арт.GG224 - фото 5
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Добро пожаловать в ДиноМир&quot; арт.GG224 - фото 6
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Добро пожаловать в ДиноМир&quot; арт.GG224 - фото 7
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Добро пожаловать в ДиноМир&quot; арт.GG224 - фото 8
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Добро пожаловать в ДиноМир&quot; арт.GG224 - фото 9
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Добро пожаловать в ДиноМир&quot; арт.GG224 - фото 10
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Добро пожаловать в ДиноМир&quot; арт.GG224 - фото 11
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Добро пожаловать в ДиноМир&quot; арт.GG224 - фото 12
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Добро пожаловать в ДиноМир&quot; арт.GG224 - фото 13
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Добро пожаловать в ДиноМир&quot; арт.GG224 - фото 14
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Добро пожаловать в ДиноМир&quot; арт.GG224 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 524407
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GaGa Games
Тип товара
Настольные игры
Возраст от
12 лет
Максимальное количество участников
от 1
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
30-90 мин
Комплектация
100 листов игроков (40 простых, 60 сложных), 89 карт, 9 карандашей, 4 кубика, Правила игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х7
Вес, кг.
1.5

Описание товара Настольная игра Gaga Games "Добро пожаловать в ДиноМир" арт.GG224

Строить свой зоопарк – непростая задача. Особенно если его обитателями будут не безобидные зверушки, а самые настоящие динозавры! Добро Пожаловать в ДиноМир – это настоящая стратегия, которая заставит вас пораскинуть мозгами. Постройте собственный динопарк, вооружившись лишь кубиками и карандашом!

Отзывы о товаре Настольная игра Gaga Games "Добро пожаловать в ДиноМир" арт.GG224




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GaGa Games
Тип товара
Настольные игры
Возраст от
12 лет
Максимальное количество участников
от 1
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
30-90 мин
Комплектация
100 листов игроков (40 простых, 60 сложных), 89 карт, 9 карандашей, 4 кубика, Правила игры
Страна производитель
Китай
Описание
Строить свой зоопарк – непростая задача. Особенно если его обитателями будут не безобидные зверушки, а самые настоящие динозавры! Добро Пожаловать в ДиноМир – это настоящая стратегия, которая заставит вас пораскинуть мозгами. Постройте собственный динопарк, вооружившись лишь кубиками и карандашом!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Настольная игра Gaga Games "Добро пожаловать в ДиноМир" арт.GG224 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...