Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 2000 black (1192979)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 2000 black (1192979)
У вас дома очень много электрических приборов? Вам может пригодиться ИБП IPPON Smart Winner II 2000. Данная модель обеспечит бесперебойную подачу электричества без скачков напряжения. Благодаря ему вы сможете подключить различные устройства, а 8 розеток и дисплей обеспечивают комфорт во время использования. Также предусмотрена автоматическая регулировка напряжения, а универсальный черный цвет станет отличным дополнением в интерьере любого помещения. Для работы с ИБП IPPON Smart Winner II 2000 не требуется специальных знаний, вся необходимая информация находится в инструкции по применению. За длительный срок службы без поломок отвечают современные технологии, высококачественные материалы и профессиональная сборка.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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