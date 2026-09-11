Лампа Falcon Eyes ML-25 FL LED светодиодная для студийного осветителя
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Характеристики
Тип товара
Лампа
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
лапочка, упаковка
Цветовая температура
5500 K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 522450
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лампа
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
лапочка, упаковка
Цветовая температура
5500 K
Габаритные размеры, см
18.6х6.4х6.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х7х7
Вес, г.
300
Описание товара Лампа Falcon Eyes ML-25 FL LED светодиодная для студийного осветителя
Cветодиодная лампа ML-25 FL LED выдает световой поток с мощностью 25 Вт, цветовой температурой 5500 К и цветопередачей CRI>98. По поверхности лампы вытянутой формы типа Corn равномерно распределены 90 сверхъярких светодиодов.
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Теги товара: светодиодные led
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Бренд
Тип товара
Лампа
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
лапочка, упаковка
Цветовая температура
5500 K
Габаритные размеры, см
18.6х6.4х6.4
Страна производитель
Китай
Cветодиодная лампа ML-25 FL LED выдает световой поток с мощностью 25 Вт, цветовой температурой 5500 К и цветопередачей CRI>98. По поверхности лампы вытянутой формы типа Corn равномерно распределены 90 сверхъярких светодиодов.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Лампа Falcon Eyes ML-25 FL LED светодиодная для студийного осветителя - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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