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Лампа Falcon Eyes ML-25 FL LED светодиодная для студийного осветителя купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лампа Falcon Eyes ML-25 FL LED светодиодная для студийного осветителя

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Лампа Falcon Eyes ML-25 FL LED светодиодная для студийного осветителя
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лампа
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
лапочка, упаковка
Цветовая температура
5500 K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 522450
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Лампа
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
лапочка, упаковка
Цветовая температура
5500 K
Габаритные размеры, см
18.6х6.4х6.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х7х7
Вес, г.
300

Описание товара Лампа Falcon Eyes ML-25 FL LED светодиодная для студийного осветителя

Cветодиодная лампа ML-25 FL LED выдает световой поток с мощностью 25 Вт, цветовой температурой 5500 К и цветопередачей CRI>98. По поверхности лампы вытянутой формы типа Corn равномерно распределены 90 сверхъярких светодиодов.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Лампа Falcon Eyes ML-25 FL LED светодиодная для студийного осветителя




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Лампа
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
лапочка, упаковка
Цветовая температура
5500 K
Габаритные размеры, см
18.6х6.4х6.4
Страна производитель
Китай
Описание
Cветодиодная лампа ML-25 FL LED выдает световой поток с мощностью 25 Вт, цветовой температурой 5500 К и цветопередачей CRI>98. По поверхности лампы вытянутой формы типа Corn равномерно распределены 90 сверхъярких светодиодов.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лампа Falcon Eyes ML-25 FL LED светодиодная для студийного осветителя - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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