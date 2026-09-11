Кресло детское Бюрократ CH-W356AXSN фиолетовый Sticks 08 крестовина пластик пластик белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кресла детские
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
100
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 522300
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кресла детские
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
100
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
пружинно-винтовой
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Цвет
фиолетовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х60х20
Вес, кг.
10.3
Описание товара Кресло детское Бюрократ CH-W356AXSN фиолетовый Sticks 08 крестовина пластик пластик белый
Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Регулировка высоты (газлифт). Ограничение по весу: 100 кг. Соответствует стандарту Bifma. Упаковка: масса 10,32 кг, объем 0,097 м3, габариты 590 х 280 х 585 мм.
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Бренд
Тип товара
Кресла детские
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
100
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
пружинно-винтовой
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
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Цвет
фиолетовый
Страна производитель
Китай
Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Регулировка высоты (газлифт). Ограничение по весу: 100 кг. Соответствует стандарту Bifma. Упаковка: масса 10,32 кг, объем 0,097 м3, габариты 590 х 280 х 585 мм.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые
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