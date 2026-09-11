Боковая щетка для пылесоса Mi Robot Vacuum-Mop P Side Brush (Black)
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для пылесосов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 521433
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х8х5
Вес, г.
50
Описание товара Боковая щетка для пылесоса Mi Robot Vacuum-Mop P Side Brush (Black)
Достоинство не запутывающейся конструкции периферийной щетки заключается еще и в том, что она позволяет избежать попадания волос. Все щетки двигаются синхронно, что, с одной стороны позволяет избежать попадания волос в щели, а с другой – делает процесс очистки пылесоса от них легким и удобным. Корпус конструкции выполнен из термопластичного материала европейских компаний BAYER и ABS при помощи вторичного литьевого формирования, а ворсинки щетки состоят из износостойкого нейлона. Благодаря этому исключается возможность повреждения поверхности пола и мебели и обеспечивается полная безопасность эксплуатации.
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Достоинство не запутывающейся конструкции периферийной щетки заключается еще и в том, что она позволяет избежать попадания волос. Все щетки двигаются синхронно, что, с одной стороны позволяет избежать попадания волос в щели, а с другой – делает процесс очистки пылесоса от них легким и удобным. Корпус конструкции выполнен из термопластичного материала европейских компаний BAYER и ABS при помощи вторичного литьевого формирования, а ворсинки щетки состоят из износостойкого нейлона. Благодаря этому исключается возможность повреждения поверхности пола и мебели и обеспечивается полная безопасность эксплуатации.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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