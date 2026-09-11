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Автомобильное зарядное устройство GCR GCR-51984 на 2 USB порта 4.8A, белое купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомобильное зарядное устройство GCR GCR-51984 на 2 USB порта 4.8A, белое

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Автомобильное зарядное устройство GCR GCR-51984 на 2 USB порта 4.8A, белое - фото 1
Автомобильное зарядное устройство GCR GCR-51984 на 2 USB порта 4.8A, белое - фото 2
Автомобильное зарядное устройство GCR GCR-51984 на 2 USB порта 4.8A, белое - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
  • Автомобильное зарядное устройство GCR GCR-51984 на 2 USB порта 4.8A, белое - фото 1
  • Автомобильное зарядное устройство GCR GCR-51984 на 2 USB порта 4.8A, белое - фото 2
  • Автомобильное зарядное устройство GCR GCR-51984 на 2 USB порта 4.8A, белое - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 519178
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Размеры в упаковке, см
16х8х4
Вес, г.
60

Описание товара Автомобильное зарядное устройство GCR GCR-51984 на 2 USB порта 4.8A, белое

Автомобильное зарядное устройство спроектировано для надежной и качественной зарядки портативной электроники во время продолжительных поездок на автомобиле. Питание осуществляется от бортовой электросети автомобиля. Аксессуар способен работать в диапазоне входного напряжения от 12В до 24В и преобразовывать его в напряжение 5В с силой тока 4.8A. Изделие поддерживает быструю зарядку - это позволит зарядить ваш смартфон с 0 до 60% менее чем за час. Примечание: Для нормальной работоспособности быстрой зарядки телефон и кабель должны ее поддерживать, а также необходимо использовать кабель для зарядки с AWG (внутренним сечением проводника питания) 24 и менее. Зарядное устройство оснащено 2 универсальными разъемами USB - это позволяет использовать его для зарядки устройств любых брендов и разъемов с помощью обычного USB кабеля. Также аксессуар оснащен светодиодным индикатором работы, показывающим статус зарядки ваших устройств. Сертифицирован для продажи в России и странах ТС

Отзывы о товаре Автомобильное зарядное устройство GCR GCR-51984 на 2 USB порта 4.8A, белое




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Описание
Автомобильное зарядное устройство спроектировано для надежной и качественной зарядки портативной электроники во время продолжительных поездок на автомобиле. Питание осуществляется от бортовой электросети автомобиля. Аксессуар способен работать в диапазоне входного напряжения от 12В до 24В и преобразовывать его в напряжение 5В с силой тока 4.8A. Изделие поддерживает быструю зарядку - это позволит зарядить ваш смартфон с 0 до 60% менее чем за час. Примечание: Для нормальной работоспособности быстрой зарядки телефон и кабель должны ее поддерживать, а также необходимо использовать кабель для зарядки с AWG (внутренним сечением проводника питания) 24 и менее. Зарядное устройство оснащено 2 универсальными разъемами USB - это позволяет использовать его для зарядки устройств любых брендов и разъемов с помощью обычного USB кабеля. Также аксессуар оснащен светодиодным индикатором работы, показывающим статус зарядки ваших устройств. Сертифицирован для продажи в России и странах ТС
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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