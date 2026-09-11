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Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 519178
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Описание товара Автомобильное зарядное устройство GCR GCR-51984 на 2 USB порта 4.8A, белое
Автомобильное зарядное устройство спроектировано для надежной и качественной зарядки портативной электроники во время продолжительных поездок на автомобиле. Питание осуществляется от бортовой электросети автомобиля. Аксессуар способен работать в диапазоне входного напряжения от 12В до 24В и преобразовывать его в напряжение 5В с силой тока 4.8A. Изделие поддерживает быструю зарядку - это позволит зарядить ваш смартфон с 0 до 60% менее чем за час. Примечание: Для нормальной работоспособности быстрой зарядки телефон и кабель должны ее поддерживать, а также необходимо использовать кабель для зарядки с AWG (внутренним сечением проводника питания) 24 и менее. Зарядное устройство оснащено 2 универсальными разъемами USB - это позволяет использовать его для зарядки устройств любых брендов и разъемов с помощью обычного USB кабеля. Также аксессуар оснащен светодиодным индикатором работы, показывающим статус зарядки ваших устройств. Сертифицирован для продажи в России и странах ТС
Автомобильное зарядное устройство спроектировано для надежной и качественной зарядки портативной электроники во время продолжительных поездок на автомобиле. Питание осуществляется от бортовой электросети автомобиля. Аксессуар способен работать в диапазоне входного напряжения от 12В до 24В и преобразовывать его в напряжение 5В с силой тока 4.8A. Изделие поддерживает быструю зарядку - это позволит зарядить ваш смартфон с 0 до 60% менее чем за час. Примечание: Для нормальной работоспособности быстрой зарядки телефон и кабель должны ее поддерживать, а также необходимо использовать кабель для зарядки с AWG (внутренним сечением проводника питания) 24 и менее. Зарядное устройство оснащено 2 универсальными разъемами USB - это позволяет использовать его для зарядки устройств любых брендов и разъемов с помощью обычного USB кабеля. Также аксессуар оснащен светодиодным индикатором работы, показывающим статус зарядки ваших устройств. Сертифицирован для продажи в России и странах ТС
Автомобильное зарядное устройство GCR GCR-51984 на 2 USB порта 4.8A, белое - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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